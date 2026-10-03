Nina Simone - A Single Woman (8718469537822) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Nina Simone
Альбом (сингл)
A Single Woman
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 632787
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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BCDP
Barcode
[8718469537822]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Nina Simone
Альбом (сингл)
A Single Woman
Жанр
Soul
Трек-лист
A Single Woman, Lonesome Cities, If I Should Lose You, The Folks Who Live On The Hill, Love's Been Good To Me, Papa, Can You Hear Me, Il N'y A Pas D'amour Heureux, Just Say I Love Him, The More I See You, Marry Me
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Nina Simone - A Single Woman (8718469537822) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: A Single Woman, Lonesome Cities, If I Should Lose You, The Folks Who Live On The Hill, Love's Been Good To Me, Papa, Can You Hear Me, Il N'y A Pas D'amour Heureux, Just Say I Love Him, The More I See You, Marry Me
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Теги товара: Соул
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Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BCDP
Barcode
[8718469537822]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Nina Simone
Альбом (сингл)
A Single Woman
Жанр
Soul
Трек-лист
A Single Woman, Lonesome Cities, If I Should Lose You, The Folks Who Live On The Hill, Love's Been Good To Me, Papa, Can You Hear Me, Il N'y A Pas D'amour Heureux, Just Say I Love Him, The More I See You, Marry Me
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: A Single Woman, Lonesome Cities, If I Should Lose You, The Folks Who Live On The Hill, Love's Been Good To Me, Papa, Can You Hear Me, Il N'y A Pas D'amour Heureux, Just Say I Love Him, The More I See You, Marry Me
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
Nina Simone - A Single Woman (8718469537822) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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