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0194398583518, Kent, Hagnesta Hill (coloured) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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0194398583518, Kent, Hagnesta Hill (coloured) виниловая пластинка

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0194398583518, Виниловая пластинка Kent, Hagnesta Hill (coloured) - фото 1
0194398583518, Виниловая пластинка Kent, Hagnesta Hill (coloured) - фото 2
0194398583518, Виниловая пластинка Kent, Hagnesta Hill (coloured) - фото 3
0194398583518, Виниловая пластинка Kent, Hagnesta Hill (coloured) - фото 4
0194398583518, Виниловая пластинка Kent, Hagnesta Hill (coloured) - фото 5
0194398583518, Виниловая пластинка Kent, Hagnesta Hill (coloured) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0194398583518, Виниловая пластинка Kent, Hagnesta Hill (coloured) - фото 1
  • 0194398583518, Виниловая пластинка Kent, Hagnesta Hill (coloured) - фото 2
  • 0194398583518, Виниловая пластинка Kent, Hagnesta Hill (coloured) - фото 3
  • 0194398583518, Виниловая пластинка Kent, Hagnesta Hill (coloured) - фото 4
  • 0194398583518, Виниловая пластинка Kent, Hagnesta Hill (coloured) - фото 5
  • 0194398583518, Виниловая пластинка Kent, Hagnesta Hill (coloured) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632732
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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0194398583518, Kent, Hagnesta Hill (coloured) виниловая пластинка
4 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0194398583518, Kent, Hagnesta Hill (coloured) виниловая пластинка

Переиздание студийного альбома шведской альтернативной рок-группы Kent, изначально выпущенного в 1999 году. Kent - шведская рок-группа, основанная в 1990 году. После выхода сингла Kr?m (s? n?ra f?r ingen g?) в 1996-м году Kent обрели популярность на родине, а после своей третьей пластинки Isola (1997), группа вышла на международный уровень. Для англоязычных стран были выпущены англоязычные версии альбомов, однако там Kent не достигли такого успеха, как в Скандинавии, где являются одним из самых популярных коллективов. В России из композиций группы больше всего известен сингл 1999-го Music non stop. В марте 2016 года Kent объявили о завершении деятельности после выпуска альбома и тура по Скандинавии. Их финальный концерт состоялся 17 декабря 2016 года на стокгольмском стадионе Tele2 Arena.

Отзывы о товаре 0194398583518, Kent, Hagnesta Hill (coloured) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Переиздание студийного альбома шведской альтернативной рок-группы Kent, изначально выпущенного в 1999 году. Kent - шведская рок-группа, основанная в 1990 году. После выхода сингла Kr?m (s? n?ra f?r ingen g?) в 1996-м году Kent обрели популярность на родине, а после своей третьей пластинки Isola (1997), группа вышла на международный уровень. Для англоязычных стран были выпущены англоязычные версии альбомов, однако там Kent не достигли такого успеха, как в Скандинавии, где являются одним из самых популярных коллективов. В России из композиций группы больше всего известен сингл 1999-го Music non stop. В марте 2016 года Kent объявили о завершении деятельности после выпуска альбома и тура по Скандинавии. Их финальный концерт состоялся 17 декабря 2016 года на стокгольмском стадионе Tele2 Arena.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


0194398583518, Kent, Hagnesta Hill (coloured) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4560 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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