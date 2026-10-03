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Тонер CANON C-EXV16 C голубой купить с доставкой в Москве
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Тонер CANON C-EXV16 C голубой

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Тонер CANON C-EXV16 C голубой - фото 3
Тонер CANON C-EXV16 C голубой - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Поддерживаемые модели принтеров
для CLC 4141, CLC 5151, CLC 4040
Цвет
голубой
Ресурс печати, копий
36000
  • Тонер CANON C-EXV16 C голубой - фото 1
  • Тонер CANON C-EXV16 C голубой - фото 2
  • Тонер CANON C-EXV16 C голубой - фото 3
  • Тонер CANON C-EXV16 C голубой - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 632064
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Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Поддерживаемые модели принтеров
для CLC 4141, CLC 5151, CLC 4040
Цвет
голубой
Ресурс печати, копий
36000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, кг.
1.48

Описание товара Тонер CANON C-EXV16 C голубой

Картридж для принтеров: 4141, 4040, 5151. Производитель= CANON Модель= C-EXV16 Toner Cyan Назначение= для лазерного принтера Тип= туба с тонером Цвет отпечатка= голубой Ресурс цветной=36 000 страниц Количество в упаковке=1 шт Масса нетто=0.55 кг

Отзывы о товаре Тонер CANON C-EXV16 C голубой




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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Поддерживаемые модели принтеров
для CLC 4141, CLC 5151, CLC 4040
Цвет
голубой
Ресурс печати, копий
36000
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж для принтеров: 4141, 4040, 5151. Производитель= CANON Модель= C-EXV16 Toner Cyan Назначение= для лазерного принтера Тип= туба с тонером Цвет отпечатка= голубой Ресурс цветной=36 000 страниц Количество в упаковке=1 шт Масса нетто=0.55 кг
Самовывоз
Доставка
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