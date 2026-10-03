Тонер CANON C-EXV16 C голубой
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Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Поддерживаемые модели принтеров
для CLC 4141, CLC 5151, CLC 4040
Цвет
голубой
Ресурс печати, копий
36000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 632064
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Поддерживаемые модели принтеров
для CLC 4141, CLC 5151, CLC 4040
Цвет
голубой
Ресурс печати, копий
36000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, кг.
1.48
Описание товара Тонер CANON C-EXV16 C голубой
Картридж для принтеров: 4141, 4040, 5151. Производитель= CANON Модель= C-EXV16 Toner Cyan Назначение= для лазерного принтера Тип= туба с тонером Цвет отпечатка= голубой Ресурс цветной=36 000 страниц Количество в упаковке=1 шт Масса нетто=0.55 кг
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
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Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Поддерживаемые модели принтеров
для CLC 4141, CLC 5151, CLC 4040
Цвет
голубой
Ресурс печати, копий
36000
Страна производитель
Китай
Картридж для принтеров: 4141, 4040, 5151. Производитель= CANON Модель= C-EXV16 Toner Cyan Назначение= для лазерного принтера Тип= туба с тонером Цвет отпечатка= голубой Ресурс цветной=36 000 страниц Количество в упаковке=1 шт Масса нетто=0.55 кг
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
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