Картридж Cactus CS-C729Y для Canon i-SENSYS LBP-7010C/ LBP-7018C, желтый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Cactus
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LBP-7010C, LBP-7018C
Цвет
Yellow
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
530 руб.
В наличии
Код товара: 169682
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530 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Cactus
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LBP-7010C, LBP-7018C
Цвет
Yellow
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х8х8
Вес, г.
420
Описание товара Картридж Cactus CS-C729Y для Canon i-SENSYS LBP-7010C/ LBP-7018C, желтый
Тонер-картридж CACTUS CS-C729Y (желтый) — надежное и экономичное решение для цветной лазерной печати дома и в офисе. Этот совместимый картридж разработан как полноценная альтернатива оригинальному расходному материалу Canon 729 и полностью адаптирован для работы с принтерами Canon i-SENSYS LBP-7010C и LBP-7018C.
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Cactus
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LBP-7010C, LBP-7018C
Цвет
Yellow
Страна производитель
Китай
Тонер-картридж CACTUS CS-C729Y (желтый) — надежное и экономичное решение для цветной лазерной печати дома и в офисе. Этот совместимый картридж разработан как полноценная альтернатива оригинальному расходному материалу Canon 729 и полностью адаптирован для работы с принтерами Canon i-SENSYS LBP-7010C и LBP-7018C.
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Картридж Cactus CS-C729Y для Canon i-SENSYS LBP-7010C/ LBP-7018C, желтый - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 530 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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