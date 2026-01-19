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Картридж Cactus CS-CE505A для HP LaserJet P2055/ P2035, черный купить с доставкой в Москве
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Картридж Cactus CS-CE505A для HP LaserJet P2055/ P2035, черный

25 Отзывы
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Картридж Cactus CS-CE505A для HP LaserJet P2055/ P2035, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
P2055, P2035
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 181214
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
P2055, P2035
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х16х8
Вес, кг.
1.03

Описание товара Картридж Cactus CS-CE505A для HP LaserJet P2055/ P2035, черный

Совместимый лазерный картридж Cactus CS-CE505A предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. При печати отсутствуют видимые отличия от оригинального картриджа. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Ресурс полностью соответствует оригинальному. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.

Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-CE505A для HP LaserJet P2055/ P2035, черный

Источник: Яндекс Маркет
19.01.2026
Михаил Б.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо. Печатает без полос, как родной) На сколько хватит посмотрим.
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Печатает хорошо, заправляется быстро, более 2х заправок не делайте, лучше купите новый. Продавцу спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2026
Валерий П.

Достоинства:


Комментарий:
подошёл хотя и не оригинал. доволен. фото бессмысленны. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2026
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар . Пришел быстро . Упакован качество .
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2025
Ирина Е.

Достоинства:


Комментарий:
картридж подошёл на принтер HP laserjet p2055d, надеюсь хватит на долго.
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Николай Б.

Достоинства:


Комментарий:
У меня принтер HP LaserJet P2055dn, проблем с установкой этого картриджа не было и печать чистая, работает идеально.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Сервер К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный картридж, качественная печать. Принтер hp p2055d
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Екатерина Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Картридж как картридж, печатает нормально. Бывает, что у Кактуса они выходят раньше строя, но за такую цену по сравнению с оригиналом это мелочи.
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2025
Ирина П.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо за супер быструю доставку! Картридж подошел, печатает хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2025
Ирина З.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший катридж. Брала на запас, так как старый уже заканчивается. Главное что подошел к принтеру.
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Евгений Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Картридж хороший. Запечатан голограммой. Коробка целая. Работает. Вобщем всё нормально
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2024
Филяева Наталия

Достоинства:


Комментарий:
Отличный картридж, прекрасно печатает. Отличная альтернатива всем остальным. Рекомендую)
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2024
ирина Н.

Достоинства:


Комментарий:
супер картридж, подошёл к моему принтеру, печатает хорошо
Источник: Яндекс Маркет
23.10.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличный картридж, подошел на hp lj2055, старый картридж начал полосить. 200 страниц отпечатал, вопросов нет.
Источник: Яндекс Маркет
19.10.2024
Анастасия Р.

Достоинства:


Комментарий:
покупали в школу учителю, очень довольна всё подошло хорошо чётко печатает спасибо
Источник: Яндекс Маркет
12.10.2024
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Уже больше 5 лет используем картриджи этой марки для принтеров HP Laser Jet P2055 и Xerox. Нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
26.09.2024
Екатерина К.

Достоинства:


Комментарий:
Более месяца активного использования в работе - никаких нареканий, отличная печать. Да, ресурс меньше, чем у оригинала, но и цена в разы ниже. Не вижу смысла переплачивать. Спасибо за продукт. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
24.09.2024
Иван С.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный картридж, соотношение цена - качество отлично, аналоги дороже
Источник: Яндекс Маркет
21.09.2024
Даниил Е.

Достоинства:


Комментарий:
Заказ пришёл быстро. Коробка не повредилась при доставке. Упакован товар внутри коробки хорошо. Картридж подошёл для модели P2035. Печатает хорошо, но имеются полосы при печати картинок. Думаю, через несколько дней использования это пройдёт. В общем и целом, товаром доволен. Цена/ качество соответствует. Надеюсь, прослужит долго
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2024
Александр Е.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший картридж. В принтер HP LaserJet P2055 подошёл. К печати претензий нет.
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Дополнительной упаковки не было. Сам картридж в плотной коробке, обложен пенопластом и в дополнительном пакете. В работе еще не использовали
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший картридж, печатает четко , цвет печати немного светлее черного. Упакован отлично. Принтер ругается, что картридж не оригинал, но это не мешает работе. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2024
Виктор Чугунков

Достоинства:


Комментарий:
Пришел вовремя. Не орегинал конечно HP,но печать отменная претензий нет. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2024
Наталья Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Короший картридж, установка и печать без проблем. Отличная цена.
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2024
Виталий К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший картридж. К P2035 подошёл. Печатает четко без полос. Спасибо.



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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
P2055, P2035
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Совместимый лазерный картридж Cactus CS-CE505A предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. При печати отсутствуют видимые отличия от оригинального картриджа. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Ресурс полностью соответствует оригинальному. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2026
Михаил Б.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо. Печатает без полос, как родной) На сколько хватит посмотрим.
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Печатает хорошо, заправляется быстро, более 2х заправок не делайте, лучше купите новый. Продавцу спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2026
Валерий П.

Достоинства:


Комментарий:
подошёл хотя и не оригинал. доволен. фото бессмысленны. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2026
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар . Пришел быстро . Упакован качество .
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2025
Ирина Е.

Достоинства:


Комментарий:
картридж подошёл на принтер HP laserjet p2055d, надеюсь хватит на долго.
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Николай Б.

Достоинства:


Комментарий:
У меня принтер HP LaserJet P2055dn, проблем с установкой этого картриджа не было и печать чистая, работает идеально.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Сервер К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный картридж, качественная печать. Принтер hp p2055d
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Екатерина Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Картридж как картридж, печатает нормально. Бывает, что у Кактуса они выходят раньше строя, но за такую цену по сравнению с оригиналом это мелочи.
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2025
Ирина П.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо за супер быструю доставку! Картридж подошел, печатает хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2025
Ирина З.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший катридж. Брала на запас, так как старый уже заканчивается. Главное что подошел к принтеру.
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Евгений Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Картридж хороший. Запечатан голограммой. Коробка целая. Работает. Вобщем всё нормально
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2024
Филяева Наталия

Достоинства:


Комментарий:
Отличный картридж, прекрасно печатает. Отличная альтернатива всем остальным. Рекомендую)
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2024
ирина Н.

Достоинства:


Комментарий:
супер картридж, подошёл к моему принтеру, печатает хорошо
Источник: Яндекс Маркет
23.10.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличный картридж, подошел на hp lj2055, старый картридж начал полосить. 200 страниц отпечатал, вопросов нет.
Источник: Яндекс Маркет
19.10.2024
Анастасия Р.

Достоинства:


Комментарий:
покупали в школу учителю, очень довольна всё подошло хорошо чётко печатает спасибо
Источник: Яндекс Маркет
12.10.2024
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Уже больше 5 лет используем картриджи этой марки для принтеров HP Laser Jet P2055 и Xerox. Нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
26.09.2024
Екатерина К.

Достоинства:


Комментарий:
Более месяца активного использования в работе - никаких нареканий, отличная печать. Да, ресурс меньше, чем у оригинала, но и цена в разы ниже. Не вижу смысла переплачивать. Спасибо за продукт. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
24.09.2024
Иван С.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный картридж, соотношение цена - качество отлично, аналоги дороже
Источник: Яндекс Маркет
21.09.2024
Даниил Е.

Достоинства:


Комментарий:
Заказ пришёл быстро. Коробка не повредилась при доставке. Упакован товар внутри коробки хорошо. Картридж подошёл для модели P2035. Печатает хорошо, но имеются полосы при печати картинок. Думаю, через несколько дней использования это пройдёт. В общем и целом, товаром доволен. Цена/ качество соответствует. Надеюсь, прослужит долго
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2024
Александр Е.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший картридж. В принтер HP LaserJet P2055 подошёл. К печати претензий нет.
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Дополнительной упаковки не было. Сам картридж в плотной коробке, обложен пенопластом и в дополнительном пакете. В работе еще не использовали
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший картридж, печатает четко , цвет печати немного светлее черного. Упакован отлично. Принтер ругается, что картридж не оригинал, но это не мешает работе. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2024
Виктор Чугунков

Достоинства:


Комментарий:
Пришел вовремя. Не орегинал конечно HP,но печать отменная претензий нет. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2024
Наталья Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Короший картридж, установка и печать без проблем. Отличная цена.
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2024
Виталий К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший картридж. К P2035 подошёл. Печатает четко без полос. Спасибо.


Картридж Cactus CS-CE505A для HP LaserJet P2055/ P2035, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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