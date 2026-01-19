Картридж Cactus CS-CE505A для HP LaserJet P2055/ P2035, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
P2055, P2035
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 181214
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
P2055, P2035
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х16х8
Вес, кг.
1.03
Описание товара Картридж Cactus CS-CE505A для HP LaserJet P2055/ P2035, черный
Совместимый лазерный картридж Cactus CS-CE505A предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. При печати отсутствуют видимые отличия от оригинального картриджа. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Ресурс полностью соответствует оригинальному. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon
Теги товара: для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
P2055, P2035
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Совместимый лазерный картридж Cactus CS-CE505A предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. При печати отсутствуют видимые отличия от оригинального картриджа. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Ресурс полностью соответствует оригинальному. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon
Теги товара: для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon
Теги товара: для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо. Печатает без полос, как родной) На сколько хватит посмотрим.
Достоинства:
Комментарий:
Печатает хорошо, заправляется быстро, более 2х заправок не делайте, лучше купите новый. Продавцу спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
подошёл хотя и не оригинал. доволен. фото бессмысленны. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар . Пришел быстро . Упакован качество .
Достоинства:
Комментарий:
картридж подошёл на принтер HP laserjet p2055d, надеюсь хватит на долго.
Достоинства:
Комментарий:
У меня принтер HP LaserJet P2055dn, проблем с установкой этого картриджа не было и печать чистая, работает идеально.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный картридж, качественная печать. Принтер hp p2055d
Достоинства:
Комментарий:
Картридж как картридж, печатает нормально. Бывает, что у Кактуса они выходят раньше строя, но за такую цену по сравнению с оригиналом это мелочи.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо за супер быструю доставку! Картридж подошел, печатает хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший катридж. Брала на запас, так как старый уже заканчивается. Главное что подошел к принтеру.
Достоинства:
Комментарий:
Картридж хороший. Запечатан голограммой. Коробка целая. Работает. Вобщем всё нормально
Достоинства:
Комментарий:
Отличный картридж, прекрасно печатает. Отличная альтернатива всем остальным. Рекомендую)
Достоинства:
Комментарий:
супер картридж, подошёл к моему принтеру, печатает хорошо
Достоинства:
Комментарий:
отличный картридж, подошел на hp lj2055, старый картридж начал полосить. 200 страниц отпечатал, вопросов нет.
Достоинства:
Комментарий:
покупали в школу учителю, очень довольна всё подошло хорошо чётко печатает спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Уже больше 5 лет используем картриджи этой марки для принтеров HP Laser Jet P2055 и Xerox. Нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Более месяца активного использования в работе - никаких нареканий, отличная печать. Да, ресурс меньше, чем у оригинала, но и цена в разы ниже. Не вижу смысла переплачивать. Спасибо за продукт. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный картридж, соотношение цена - качество отлично, аналоги дороже
Достоинства:
Комментарий:
Заказ пришёл быстро. Коробка не повредилась при доставке. Упакован товар внутри коробки хорошо. Картридж подошёл для модели P2035. Печатает хорошо, но имеются полосы при печати картинок. Думаю, через несколько дней использования это пройдёт. В общем и целом, товаром доволен. Цена/ качество соответствует. Надеюсь, прослужит долго
Достоинства:
Комментарий:
Хороший картридж. В принтер HP LaserJet P2055 подошёл. К печати претензий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Дополнительной упаковки не было. Сам картридж в плотной коробке, обложен пенопластом и в дополнительном пакете. В работе еще не использовали
Достоинства:
Комментарий:
Хороший картридж, печатает четко , цвет печати немного светлее черного. Упакован отлично. Принтер ругается, что картридж не оригинал, но это не мешает работе. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Пришел вовремя. Не орегинал конечно HP,но печать отменная претензий нет. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Короший картридж, установка и печать без проблем. Отличная цена.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший картридж. К P2035 подошёл. Печатает четко без полос. Спасибо.
Картридж Cactus CS-CE505A для HP LaserJet P2055/ P2035, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-CE505A для HP LaserJet P2055/ P2035, черный
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо. Печатает без полос, как родной) На сколько хватит посмотрим.
Достоинства:
Комментарий:
Печатает хорошо, заправляется быстро, более 2х заправок не делайте, лучше купите новый. Продавцу спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
подошёл хотя и не оригинал. доволен. фото бессмысленны. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар . Пришел быстро . Упакован качество .
Достоинства:
Комментарий:
картридж подошёл на принтер HP laserjet p2055d, надеюсь хватит на долго.
Достоинства:
Комментарий:
У меня принтер HP LaserJet P2055dn, проблем с установкой этого картриджа не было и печать чистая, работает идеально.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный картридж, качественная печать. Принтер hp p2055d
Достоинства:
Комментарий:
Картридж как картридж, печатает нормально. Бывает, что у Кактуса они выходят раньше строя, но за такую цену по сравнению с оригиналом это мелочи.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо за супер быструю доставку! Картридж подошел, печатает хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший катридж. Брала на запас, так как старый уже заканчивается. Главное что подошел к принтеру.
Достоинства:
Комментарий:
Картридж хороший. Запечатан голограммой. Коробка целая. Работает. Вобщем всё нормально
Достоинства:
Комментарий:
Отличный картридж, прекрасно печатает. Отличная альтернатива всем остальным. Рекомендую)
Достоинства:
Комментарий:
супер картридж, подошёл к моему принтеру, печатает хорошо
Достоинства:
Комментарий:
отличный картридж, подошел на hp lj2055, старый картридж начал полосить. 200 страниц отпечатал, вопросов нет.
Достоинства:
Комментарий:
покупали в школу учителю, очень довольна всё подошло хорошо чётко печатает спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Уже больше 5 лет используем картриджи этой марки для принтеров HP Laser Jet P2055 и Xerox. Нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Более месяца активного использования в работе - никаких нареканий, отличная печать. Да, ресурс меньше, чем у оригинала, но и цена в разы ниже. Не вижу смысла переплачивать. Спасибо за продукт. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный картридж, соотношение цена - качество отлично, аналоги дороже
Достоинства:
Комментарий:
Заказ пришёл быстро. Коробка не повредилась при доставке. Упакован товар внутри коробки хорошо. Картридж подошёл для модели P2035. Печатает хорошо, но имеются полосы при печати картинок. Думаю, через несколько дней использования это пройдёт. В общем и целом, товаром доволен. Цена/ качество соответствует. Надеюсь, прослужит долго
Достоинства:
Комментарий:
Хороший картридж. В принтер HP LaserJet P2055 подошёл. К печати претензий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Дополнительной упаковки не было. Сам картридж в плотной коробке, обложен пенопластом и в дополнительном пакете. В работе еще не использовали
Достоинства:
Комментарий:
Хороший картридж, печатает четко , цвет печати немного светлее черного. Упакован отлично. Принтер ругается, что картридж не оригинал, но это не мешает работе. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Пришел вовремя. Не орегинал конечно HP,но печать отменная претензий нет. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Короший картридж, установка и печать без проблем. Отличная цена.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший картридж. К P2035 подошёл. Печатает четко без полос. Спасибо.