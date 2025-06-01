Картридж Cactus CS-D111S для Samsung Xpress M2022/M2020/M2021/M2020W/M2070, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Samsung
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
XM2022, M2020, M2021, M2020W, M2070
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 181260
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Samsung
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
XM2022, M2020, M2021, M2020W, M2070
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х14х9
Вес, г.
768
Описание товара Картридж Cactus CS-D111S для Samsung Xpress M2022/M2020/M2021/M2020W/M2070, черный
Совместимый лазерный картридж Cactus CS-D111S предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. При печати отсутствуют видимые отличия от оригинального картриджа. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Ресурс полностью соответствует оригинальному. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: картриджи для samsung
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Samsung
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
XM2022, M2020, M2021, M2020W, M2070
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Совместимый лазерный картридж Cactus CS-D111S предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. При печати отсутствуют видимые отличия от оригинального картриджа. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Ресурс полностью соответствует оригинальному. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: картриджи для samsung
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: картриджи для samsung
Достоинства:
Комментарий:
Картридж идеально совпадает с принтером. Хватает на две заправки, потом начинает пачкать
Достоинства:
Комментарий:
к принтеру подошел и прекрасно работает
Достоинства:
Комментарий:
Картридж отличгно подошел к принтеру М2070, легко установить, четкая печать.
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл запакованный, уставился в принтер легко, работает без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
Подошёл, как родной. Качество печати - отличное!
Достоинства:
Комментарий:
картридж подошел вместо орининального идеально, всё работает!
Достоинства:
Комментарий:
Товар соответстует описанию Все подошло, работает.
Достоинства:
Комментарий:
Катридж подошел( вточь как аналог),печатает отлично.За такие деньги.Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Всё соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
все ок качество , упаковка , заказывайте не пожалеете
Достоинства:
Комментарий:
хороший картридж,хватает на долго,к нашему принтеру подошёл идеально.
Достоинства:
Комментарий:
во время доставлено. спасибо. закажите не пожалеете.
Достоинства:
Комментарий:
На Samsung M2020 подошёл как родной
Достоинства:
Комментарий:
всё, работает дочь довольна.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший картридж! Покупаю уже не в первый раз. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Картридж подошёл на Samsung 2020, печатает без проблем
Достоинства:
Комментарий:
пришел быстро, упакован был хорошо, в деле еще не пробовала, надеюсь будет все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
картридж хорош, только быстро расходуется
Достоинства:
Комментарий:
хороший картридж, альтернатива
Достоинства:
Комментарий:
Картридж подошёл к принтеру без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Печатаю уже год. Все в норме
Достоинства:
Комментарий:
покупаютв 3 раз . печатает качественно и много
Достоинства:
Комментарий:
Пришел в хорошо запакованном состоянии, подошёл просто идеально, о покупке ничуть не пожалела
Достоинства:
Комментарий:
все отлично, на Samsung Xpress M2070 подошел. Печатает отлично, без полос, без пятен. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Покупаю не первый раз , всё отлично
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество. Хватает на долгое время, печатаем много.
Достоинства:
Комментарий:
картридж подошёл, печатает хорошо, можно ещё брать смело
Достоинства:
Комментарий:
Подходит для принтера. Хорошо и четко печатает
Картридж Cactus CS-D111S для Samsung Xpress M2022/M2020/M2021/M2020W/M2070, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-D111S для Samsung Xpress M2022/M2020/M2021/M2020W/M2070, черный
Достоинства:
Комментарий:
Картридж идеально совпадает с принтером. Хватает на две заправки, потом начинает пачкать
Достоинства:
Комментарий:
к принтеру подошел и прекрасно работает
Достоинства:
Комментарий:
Картридж отличгно подошел к принтеру М2070, легко установить, четкая печать.
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл запакованный, уставился в принтер легко, работает без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
Подошёл, как родной. Качество печати - отличное!
Достоинства:
Комментарий:
картридж подошел вместо орининального идеально, всё работает!
Достоинства:
Комментарий:
Товар соответстует описанию Все подошло, работает.
Достоинства:
Комментарий:
Катридж подошел( вточь как аналог),печатает отлично.За такие деньги.Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Всё соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
все ок качество , упаковка , заказывайте не пожалеете
Достоинства:
Комментарий:
хороший картридж,хватает на долго,к нашему принтеру подошёл идеально.
Достоинства:
Комментарий:
во время доставлено. спасибо. закажите не пожалеете.
Достоинства:
Комментарий:
На Samsung M2020 подошёл как родной
Достоинства:
Комментарий:
всё, работает дочь довольна.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший картридж! Покупаю уже не в первый раз. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Картридж подошёл на Samsung 2020, печатает без проблем
Достоинства:
Комментарий:
пришел быстро, упакован был хорошо, в деле еще не пробовала, надеюсь будет все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
картридж хорош, только быстро расходуется
Достоинства:
Комментарий:
хороший картридж, альтернатива
Достоинства:
Комментарий:
Картридж подошёл к принтеру без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Печатаю уже год. Все в норме
Достоинства:
Комментарий:
покупаютв 3 раз . печатает качественно и много
Достоинства:
Комментарий:
Пришел в хорошо запакованном состоянии, подошёл просто идеально, о покупке ничуть не пожалела
Достоинства:
Комментарий:
все отлично, на Samsung Xpress M2070 подошел. Печатает отлично, без полос, без пятен. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Покупаю не первый раз , всё отлично
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество. Хватает на долгое время, печатаем много.
Достоинства:
Комментарий:
картридж подошёл, печатает хорошо, можно ещё брать смело
Достоинства:
Комментарий:
Подходит для принтера. Хорошо и четко печатает