Чехол-книжка WELLMADE для Xiaomi Redmi A2+ синий
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Характеристики
Тип товара
Книжка
Материал
карбон
Совместимость
Xiaomi Redmi A2+
Цвет
синий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%350 руб. 490 руб.
В наличии
Код товара: 632015
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350 руб. -29%
490 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Книжка
Материал
карбон
Совместимость
Xiaomi Redmi A2+
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х11х1
Вес, г.
20
Описание товара Чехол-книжка WELLMADE для Xiaomi Redmi A2+ синий
Описание товара Чехол-книжка WELLMADE для Xiaomi Redmi A2+ синий Защищает смартфон от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Полностью соответствует заявленной модели
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Бренд
Тип товара
Книжка
Материал
карбон
Совместимость
Xiaomi Redmi A2+
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Описание товара Чехол-книжка WELLMADE для Xiaomi Redmi A2+ синий Защищает смартфон от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Полностью соответствует заявленной модели
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Чехол-книжка WELLMADE для Xiaomi Redmi A2+ синий - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 350 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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