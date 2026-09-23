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Чехол BoraSCO Book Case для Xiaomi Redmi Note 12 Pro (4G) зеленый опал купить с доставкой в Москве
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Чехол BoraSCO Book Case для Xiaomi Redmi Note 12 Pro (4G) зеленый опал

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Чехол BoraSCO Book Case для Xiaomi Redmi Note 12 Pro (4G) зеленый опал
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Книжка
Материал чехла
эко-кожа
Цвет
зеленый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
430 руб.  580 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 619856
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Чехол BoraSCO Book Case для Xiaomi Redmi Note 12 Pro (4G) зеленый опал
430 руб. -26%
580 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORASCO
Тип товара
Книжка
Материал чехла
эко-кожа
Цвет
зеленый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х2
Вес, г.
20

Описание товара Чехол BoraSCO Book Case для Xiaomi Redmi Note 12 Pro (4G) зеленый опал

Элегантный чехол-книжка BoraSCO Book Case в оригинальном цвете зеленый опал предназначен для Xiaomi Redmi Note 12 Pro (4G). Внешняя отделка из тактильно приятной экокожи защищает экран и корпус на 360 градусов. Внутренний силиконовый каркас надежно фиксирует гаджет. Чехол легко трансформируется в удобную горизонтальную подставку для комфортного просмотра видео и чтения.

Отзывы о товаре Чехол BoraSCO Book Case для Xiaomi Redmi Note 12 Pro (4G) зеленый опал




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Характеристики
Бренд
BORASCO
Тип товара
Книжка
Материал чехла
эко-кожа
Цвет
зеленый
Страна производитель
Китай
Описание
Элегантный чехол-книжка BoraSCO Book Case в оригинальном цвете зеленый опал предназначен для Xiaomi Redmi Note 12 Pro (4G). Внешняя отделка из тактильно приятной экокожи защищает экран и корпус на 360 градусов. Внутренний силиконовый каркас надежно фиксирует гаджет. Чехол легко трансформируется в удобную горизонтальную подставку для комфортного просмотра видео и чтения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол BoraSCO Book Case для Xiaomi Redmi Note 12 Pro (4G) зеленый опал - данный товар вы можете купить по цене 430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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