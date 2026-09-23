Top.Mail.Ru
Чехол UGREEN LP186 (50919) Waterproof Case for Phone Black/Clear купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Чехол UGREEN LP186 (50919) Waterproof Case for Phone Black/Clear

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Чехол UGREEN LP186 (50919) Waterproof Case for Phone Black/Clear - фото 1
Чехол UGREEN LP186 (50919) Waterproof Case for Phone Black/Clear - фото 2
Чехол UGREEN LP186 (50919) Waterproof Case for Phone Black/Clear - фото 3
Чехол UGREEN LP186 (50919) Waterproof Case for Phone Black/Clear - фото 4
Чехол UGREEN LP186 (50919) Waterproof Case for Phone Black/Clear - фото 5
Чехол UGREEN LP186 (50919) Waterproof Case for Phone Black/Clear - фото 6
Чехол UGREEN LP186 (50919) Waterproof Case for Phone Black/Clear - фото 7
Чехол UGREEN LP186 (50919) Waterproof Case for Phone Black/Clear - фото 8
Чехол UGREEN LP186 (50919) Waterproof Case for Phone Black/Clear - фото 9
Чехол UGREEN LP186 (50919) Waterproof Case for Phone Black/Clear - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
  • Чехол UGREEN LP186 (50919) Waterproof Case for Phone Black/Clear - фото 1
  • Чехол UGREEN LP186 (50919) Waterproof Case for Phone Black/Clear - фото 2
  • Чехол UGREEN LP186 (50919) Waterproof Case for Phone Black/Clear - фото 3
  • Чехол UGREEN LP186 (50919) Waterproof Case for Phone Black/Clear - фото 4
  • Чехол UGREEN LP186 (50919) Waterproof Case for Phone Black/Clear - фото 5
  • Чехол UGREEN LP186 (50919) Waterproof Case for Phone Black/Clear - фото 6
  • Чехол UGREEN LP186 (50919) Waterproof Case for Phone Black/Clear - фото 7
  • Чехол UGREEN LP186 (50919) Waterproof Case for Phone Black/Clear - фото 8
  • Чехол UGREEN LP186 (50919) Waterproof Case for Phone Black/Clear - фото 9
  • Чехол UGREEN LP186 (50919) Waterproof Case for Phone Black/Clear - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 614790
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Чехлы для телефонов
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
70

Описание товара Чехол UGREEN LP186 (50919) Waterproof Case for Phone Black/Clear

Защищает устройство от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Совместим с 6.5 (и менее)-дюймовыми универсальными мобильными телефонами.. Водонепроницаемость на глубине 20 м по стандарту IPX8. Нескользящий пленочный материал. Не влияет на работу камеры, функции Face ID, позволяет ответить на звонок. Поддержка Touch ID в области отпечатков пальцев. Кольцо для переноски . Длина шейного шнурка: 49 см

Отзывы о товаре Чехол UGREEN LP186 (50919) Waterproof Case for Phone Black/Clear




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Чехлы для телефонов
Описание
Защищает устройство от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Совместим с 6.5 (и менее)-дюймовыми универсальными мобильными телефонами.. Водонепроницаемость на глубине 20 м по стандарту IPX8. Нескользящий пленочный материал. Не влияет на работу камеры, функции Face ID, позволяет ответить на звонок. Поддержка Touch ID в области отпечатков пальцев. Кольцо для переноски . Длина шейного шнурка: 49 см
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол UGREEN LP186 (50919) Waterproof Case for Phone Black/Clear - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...