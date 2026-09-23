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Чехол защитный Red Line Ultimate для Xiaomi Redmi Note 10s, черный купить с доставкой в Москве
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Чехол защитный Red Line Ultimate для Xiaomi Redmi Note 10s, черный

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Чехол защитный Red Line Ultimate для Xiaomi Redmi Note 10s, черный - фото 1
Чехол защитный Red Line Ultimate для Xiaomi Redmi Note 10s, черный - фото 2
Чехол защитный Red Line Ultimate для Xiaomi Redmi Note 10s, черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал чехла
силикон
Цвет
черный
  • Чехол защитный Red Line Ultimate для Xiaomi Redmi Note 10s, черный - фото 1
  • Чехол защитный Red Line Ultimate для Xiaomi Redmi Note 10s, черный - фото 2
  • Чехол защитный Red Line Ultimate для Xiaomi Redmi Note 10s, черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
350 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 615462
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Чехол защитный Red Line Ultimate для Xiaomi Redmi Note 10s, черный
350 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RED LINE
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал чехла
силикон
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
10

Описание товара Чехол защитный Red Line Ultimate для Xiaomi Redmi Note 10s, черный

Защитный чехол-накладка серии Ultimate от бренда RED LINE разработан для смартфона Xiaomi Redmi Note 10s. Плотный износостойкий силикон отлично поглощает удары, предотвращая повреждения внутренних компонентов и корпуса. Матовая текстура исключает скольжение в ладонях и появление отпечатков пальцев. Чехол имеет все необходимые точные вырезы для камер, разъемов и кнопок.

Отзывы о товаре Чехол защитный Red Line Ultimate для Xiaomi Redmi Note 10s, черный




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
RED LINE
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал чехла
силикон
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Защитный чехол-накладка серии Ultimate от бренда RED LINE разработан для смартфона Xiaomi Redmi Note 10s. Плотный износостойкий силикон отлично поглощает удары, предотвращая повреждения внутренних компонентов и корпуса. Матовая текстура исключает скольжение в ладонях и появление отпечатков пальцев. Чехол имеет все необходимые точные вырезы для камер, разъемов и кнопок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол защитный Red Line Ultimate для Xiaomi Redmi Note 10s, черный - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 350 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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