Чехол-книжка Red Line Unit NEW для Honor X9b (черный) УТ000038236
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Книжка
Материал
полиуретан, карбон
Совместимость
для Honor X9b
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%430 руб. 580 руб.
В наличии
Код товара: 659728
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430 руб. -26%
580 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Книжка
Материал
полиуретан, карбон
Совместимость
для Honor X9b
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х8х1
Вес, г.
100
Описание товара Чехол-книжка Red Line Unit NEW для Honor X9b (черный) УТ000038236
Чехлы для телефонов RED LINE — это сочетание стиля и надежной защиты для вашего устройства. Этот чехол-книжка выполнен из высококачественного полиуретана с элементами карбона, что обеспечивает не только прочность, но и современный внешний вид. Черный цвет добавляет элегантности и универсальности, подходя для любого гардероба и ситуации. Чехол защищает телефон от царапин, пыли и легких ударов, сохраняя доступ ко всем функциональным кнопкам и разъемам устройства. Бренд Red Line гарантирует качество и долговечность, предоставляя отличное решение для заботы о вашем смартфоне.
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Бренд
Тип товара
Книжка
Материал
полиуретан, карбон
Совместимость
для Honor X9b
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Чехлы для телефонов RED LINE — это сочетание стиля и надежной защиты для вашего устройства. Этот чехол-книжка выполнен из высококачественного полиуретана с элементами карбона, что обеспечивает не только прочность, но и современный внешний вид. Черный цвет добавляет элегантности и универсальности, подходя для любого гардероба и ситуации. Чехол защищает телефон от царапин, пыли и легких ударов, сохраняя доступ ко всем функциональным кнопкам и разъемам устройства. Бренд Red Line гарантирует качество и долговечность, предоставляя отличное решение для заботы о вашем смартфоне.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Чехол-книжка Red Line Unit NEW для Honor X9b (черный) УТ000038236 - по цене 430 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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