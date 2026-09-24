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Чехол-книжка Red Line Unit NEW для Honor X9b (черный) УТ000038236 купить с доставкой в Москве
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Чехол-книжка Red Line Unit NEW для Honor X9b (черный) УТ000038236

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Чехол-книжка Red Line Unit NEW для Honor X9b (черный) УТ000038236
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Книжка
Материал
полиуретан, карбон
Совместимость
для Honor X9b
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
430 руб.  580 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659728
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Чехол-книжка Red Line Unit NEW для Honor X9b (черный) УТ000038236
430 руб. -26%
580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RED LINE
Тип товара
Книжка
Материал
полиуретан, карбон
Совместимость
для Honor X9b
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х8х1
Вес, г.
100

Описание товара Чехол-книжка Red Line Unit NEW для Honor X9b (черный) УТ000038236

Чехлы для телефонов RED LINE — это сочетание стиля и надежной защиты для вашего устройства. Этот чехол-книжка выполнен из высококачественного полиуретана с элементами карбона, что обеспечивает не только прочность, но и современный внешний вид. Черный цвет добавляет элегантности и универсальности, подходя для любого гардероба и ситуации. Чехол защищает телефон от царапин, пыли и легких ударов, сохраняя доступ ко всем функциональным кнопкам и разъемам устройства. Бренд Red Line гарантирует качество и долговечность, предоставляя отличное решение для заботы о вашем смартфоне.

Отзывы о товаре Чехол-книжка Red Line Unit NEW для Honor X9b (черный) УТ000038236




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Характеристики
Бренд
RED LINE
Тип товара
Книжка
Материал
полиуретан, карбон
Совместимость
для Honor X9b
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Чехлы для телефонов RED LINE — это сочетание стиля и надежной защиты для вашего устройства. Этот чехол-книжка выполнен из высококачественного полиуретана с элементами карбона, что обеспечивает не только прочность, но и современный внешний вид. Черный цвет добавляет элегантности и универсальности, подходя для любого гардероба и ситуации. Чехол защищает телефон от царапин, пыли и легких ударов, сохраняя доступ ко всем функциональным кнопкам и разъемам устройства. Бренд Red Line гарантирует качество и долговечность, предоставляя отличное решение для заботы о вашем смартфоне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол-книжка Red Line Unit NEW для Honor X9b (черный) УТ000038236 - по цене 430 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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