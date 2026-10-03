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Монохромное МФУ Pantum M7108DW/RU купить с доставкой в Москве
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Монохромное МФУ Pantum M7108DW/RU

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Монохромное МФУ Pantum M7108DW/RU - фото 1
Монохромное МФУ Pantum M7108DW/RU - фото 2
Монохромное МФУ Pantum M7108DW/RU - фото 3
Монохромное МФУ Pantum M7108DW/RU - фото 4
Монохромное МФУ Pantum M7108DW/RU - фото 5
Монохромное МФУ Pantum M7108DW/RU - фото 6
Монохромное МФУ Pantum M7108DW/RU - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
33
  • Монохромное МФУ Pantum M7108DW/RU - фото 1
  • Монохромное МФУ Pantum M7108DW/RU - фото 2
  • Монохромное МФУ Pantum M7108DW/RU - фото 3
  • Монохромное МФУ Pantum M7108DW/RU - фото 4
  • Монохромное МФУ Pantum M7108DW/RU - фото 5
  • Монохромное МФУ Pantum M7108DW/RU - фото 6
  • Монохромное МФУ Pantum M7108DW/RU - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 631643
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Характеристики

Бренд
Pantum
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
AirPrint, USB
Тип картриджа
TL-428X
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ, картридж, барабан, комплект проводов, программное обеспечение, документация, упаковка
Особенности
информативный жк-дисплей
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
33
Рекомендованный объем печати, стр/мес
60000
Габариты ШхГхВ, мм
415x365x350
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
15

Описание товара Монохромное МФУ Pantum M7108DW/RU

Внутри компактного корпуса скрывается сверхтихое и высокопроизводительное устройство. Благодаря системе раздельного фотобарабана и тонер картриджа большой емкости печать каждой страницы будет самой оптимальной. Наличие WIFI и NFC позволяет сделать печать еще удобнее



Теги товара: черно-белые

Отзывы о товаре Монохромное МФУ Pantum M7108DW/RU




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Характеристики
Бренд
Pantum
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
AirPrint, USB
Тип картриджа
TL-428X
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ, картридж, барабан, комплект проводов, программное обеспечение, документация, упаковка
Особенности
информативный жк-дисплей
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
33
Развернуть
Рекомендованный объем печати, стр/мес
60000
Габариты ШхГхВ, мм
415x365x350
Страна производитель
Китай
Описание
Внутри компактного корпуса скрывается сверхтихое и высокопроизводительное устройство. Благодаря системе раздельного фотобарабана и тонер картриджа большой емкости печать каждой страницы будет самой оптимальной. Наличие WIFI и NFC позволяет сделать печать еще удобнее


Теги товара: черно-белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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