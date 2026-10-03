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Видеорегистратор Uniview NVR304-16E2 купить с доставкой в Москве
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Видеорегистратор Uniview NVR304-16E2

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Видеорегистратор Uniview NVR304-16E2 - фото 1
Видеорегистратор Uniview NVR304-16E2 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
  • Видеорегистратор Uniview NVR304-16E2 - фото 1
  • Видеорегистратор Uniview NVR304-16E2 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 631444
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Характеристики

Бренд
Uniview
Тип товара
Видеорегистратор
Размеры в упаковке, см
53х43х13
Вес, кг.
4.62

Описание товара Видеорегистратор Uniview NVR304-16E2

Профессиональное устройство, используемое в системах видеонаблюдения.

Отзывы о товаре Видеорегистратор Uniview NVR304-16E2




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Характеристики
Бренд
Uniview
Тип товара
Видеорегистратор
Описание
Профессиональное устройство, используемое в системах видеонаблюдения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеорегистратор Uniview NVR304-16E2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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