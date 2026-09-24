Видеорегистратор Tiandy TC-R3110 I/B/P8/Eu/L/S/V2.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 950 руб.
В наличии
Код товара: 698403
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Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
13 950 руб.
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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х4
Вес, г.
600
Описание товара Видеорегистратор Tiandy TC-R3110 I/B/P8/Eu/L/S/V2.0
Профессиональное устройство, используемое системах видеонаблюдения.
Магазины и пункты выдачи в Москве
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Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Страна производитель
Китай
Профессиональное устройство, используемое системах видеонаблюдения.
Видеорегистратор Tiandy TC-R3110 I/B/P8/Eu/L/S/V2.0 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 13950 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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