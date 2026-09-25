Описание товара IP-видеорегистратор 8CH Hikvision DS-7108NI-Q1/8P/M(D)

Представляем вашему вниманию современный и производительный IP видеорегистратор Hikvision DS-7108NI-Q1/8P/M(D) — надежное ядро для построения эффективной системы видеонаблюдения. Это устройство станет идеальным решением для обеспечения безопасности объектов малого и среднего масштаба, объединяя передовые технологии, простоту настройки и исключительную надежность. Одной из ключевых особенностей данной модели является поддержка записи видео с восьми камер, каждая из которых способна передавать изображение с высочайшей детализацией в разрешении до шести мегапикселей. Это гарантирует невероятно четкую картинку, где видны все важные детали. Для максимально плавного и естественного отображения движения в динамичных сценах регистратор поддерживает частоту записи до тридцати кадров в секунду на каждом канале. Благодаря использованию современных форматов сжатия, включая прогрессивные H.265+ и H.264+, достигается значительное сокращение занимаемого места на диске без малейшей потери качества изображения. Это означает, что вы сможете хранить архив видеозаписей за более длительный период. Важным преимуществом этой модели является встроенная функция подачи питания через Ethernet. На корпусе устройства расположено девять сетевых портов, что позволяет напрямую подключать и запитать до восьми совместимых камер, используя всего один кабель для передачи и видео, и электроэнергии. Это колоссально упрощает процесс монтажа, сокращает затраты на дополнительные материалы и делает систему невероятно аккуратной. Высокая пропускная способность в шестьдесят мегабит в секунду как на прием, так и на передачу данных, обеспечивает стабильную работу всей системы даже при одновременной записи со всех каналов в максимальном качестве и удаленном просмотре. Для хранения видеоархива в корпус регистратора можно установить один жесткий диск емкостью до шести терабайт. Такой объем памяти позволяет длительное время сохранять все важные записи, обеспечивая вам доступ к необходимой информации в любой момент. Просматривать видео можно как непосредственно на месте, подключив монитор через HDMI или VGA разъемы, так и удаленно. Устройство поддерживает одновременное воспроизведение записи с четырех каналов, что крайне удобно для проведения оперативного расследования произошедших событий. Два порта USB предоставляют возможность быстро архивировать важные фрагменты на внешние носители. Управление вашей системой безопасности становится невероятно простым и мобильным. С помощью специального приложения для смартфонов вы можете в реальном времени просматривать изображение с камер, получать push-уведомления о событиях и просматривать архив из любой точки мира, где есть доступ в интернет. Регистратор полностью готов для работы с облачным сервисом Hik-Connect, что делает удаленный доступ максимально простым и безопасным.