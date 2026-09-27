Pearl Jam - Ten (0889853768714) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб.
В наличии
Код товара: 629792
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 810 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Pearl Jam - Ten (0889853768714) виниловая пластинка
Переиздание дебютного альбома американской рок-группы Pearl Jam Ten, вышедшего в 1991 году. Успешным он стал только через год после выпуска, заняв в 1992 году второе место в хит-параде Billboard 200. Является одним из наиболее успешных альбомов в истории альтернативного рока и гранжа, в частности. Только в США дебютный релиз разошёлся тиражом более чем в 13 000 000 копий. Мировой тираж альбома превысил 25 000 000 проданных дисков. Издание на чёрном виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 680 руб.670 руб. в СплитМуслим Магомаев - Синяя Вечность (4680068807276) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 2 680 руб.670 руб. в СплитFrank Turner - No Man's Land (coloured) (0602577878466) винилова...
-
В наличииЦена 2 680 руб.670 руб. в СплитДмитрий Хворостовский - Я Встретил Вас... - Старинные Русские Ро...
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитAir - Moon Safari (0724384497811) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитDeftones - Adrenaline (0093624957812) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитSantana - Santana (0888751942813) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитAction Bronson - Mr. Wonderful (0075678670633) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитBoney M. - Kalimba De Luna (0889854092016) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитThe Doors - The Soft Parade (Stereo) (0075596067416) виниловая п...
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитDavid Bowie - Never Let Me Down (2018 Remastered) (0190295671433...
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитBob Dylan - Down In The Groove (0190758469317) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитSupermax - World Of Today (0190295487263) виниловая пластинка
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Переиздание дебютного альбома американской рок-группы Pearl Jam Ten, вышедшего в 1991 году. Успешным он стал только через год после выпуска, заняв в 1992 году второе место в хит-параде Billboard 200. Является одним из наиболее успешных альбомов в истории альтернативного рока и гранжа, в частности. Только в США дебютный релиз разошёлся тиражом более чем в 13 000 000 копий. Мировой тираж альбома превысил 25 000 000 проданных дисков. Издание на чёрном виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Pearl Jam - Ten (0889853768714) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2810 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Pearl Jam - Ten (0889853768714) виниловая пластинка