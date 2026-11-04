Erykah Badu - Baduizm (0602557018066) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 270 руб.
В наличии
Код товара: 626236
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 270 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Erykah Badu - Baduizm (0602557018066) виниловая пластинка
Дебютный студийный альбом американской певицы и автора песен Эрики Баду, выпущенный 11 февраля 1997 года. После ухода из университета Баду решила полностью посвятить себя музыке, начала гастролировать со своим двоюродным братом Робертом Брэдфордом и записала демо-версию альбома из 19 песен «Country Cousins», которая привлекла внимание Кедара Массенбурга.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Дебютный студийный альбом американской певицы и автора песен Эрики Баду, выпущенный 11 февраля 1997 года. После ухода из университета Баду решила полностью посвятить себя музыке, начала гастролировать со своим двоюродным братом Робертом Брэдфордом и записала демо-версию альбома из 19 песен «Country Cousins», которая привлекла внимание Кедара Массенбурга.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Erykah Badu - Baduizm (0602557018066) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5270 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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