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Erykah Badu - Baduizm (0602557018066) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Erykah Badu - Baduizm (0602557018066) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Badu, Erykah, Baduizm (0602557018066) - фото 1
Виниловая пластинка Badu, Erykah, Baduizm (0602557018066) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Badu, Erykah, Baduizm (0602557018066) - фото 1
  • Виниловая пластинка Badu, Erykah, Baduizm (0602557018066) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626236
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Erykah Badu - Baduizm (0602557018066) виниловая пластинка
5 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Erykah Badu - Baduizm (0602557018066) виниловая пластинка

Дебютный студийный альбом американской певицы и автора песен Эрики Баду, выпущенный 11 февраля 1997 года. После ухода из университета Баду решила полностью посвятить себя музыке, начала гастролировать со своим двоюродным братом Робертом Брэдфордом и записала демо-версию альбома из 19 песен «Country Cousins», которая привлекла внимание Кедара Массенбурга.

Отзывы о товаре Erykah Badu - Baduizm (0602557018066) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Дебютный студийный альбом американской певицы и автора песен Эрики Баду, выпущенный 11 февраля 1997 года. После ухода из университета Баду решила полностью посвятить себя музыке, начала гастролировать со своим двоюродным братом Робертом Брэдфордом и записала демо-версию альбома из 19 песен «Country Cousins», которая привлекла внимание Кедара Массенбурга.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Erykah Badu - Baduizm (0602557018066) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5270 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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