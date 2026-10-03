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Салазки ExeGate HD-22T3P для 2xHDD/SSD 2.5" в отсек 3.5" (EX292545RUS) купить с доставкой в Москве
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Салазки ExeGate HD-22T3P для 2xHDD/SSD 2.5" в отсек 3.5" (EX292545RUS)

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Салазки ExeGate HD-22T3P для 2xHDD/SSD 2.5&quot; в отсек 3.5&quot; (EX292545RUS) - фото 1
Салазки ExeGate HD-22T3P для 2xHDD/SSD 2.5&quot; в отсек 3.5&quot; (EX292545RUS) - фото 2
Салазки ExeGate HD-22T3P для 2xHDD/SSD 2.5&quot; в отсек 3.5&quot; (EX292545RUS) - фото 3
Салазки ExeGate HD-22T3P для 2xHDD/SSD 2.5&quot; в отсек 3.5&quot; (EX292545RUS) - фото 4
Салазки ExeGate HD-22T3P для 2xHDD/SSD 2.5&quot; в отсек 3.5&quot; (EX292545RUS) - фото 5
Салазки ExeGate HD-22T3P для 2xHDD/SSD 2.5&quot; в отсек 3.5&quot; (EX292545RUS) - фото 6
Салазки ExeGate HD-22T3P для 2xHDD/SSD 2.5&quot; в отсек 3.5&quot; (EX292545RUS) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Салазки
  • Салазки ExeGate HD-22T3P для 2xHDD/SSD 2.5&quot; в отсек 3.5&quot; (EX292545RUS) - фото 1
  • Салазки ExeGate HD-22T3P для 2xHDD/SSD 2.5&quot; в отсек 3.5&quot; (EX292545RUS) - фото 2
  • Салазки ExeGate HD-22T3P для 2xHDD/SSD 2.5&quot; в отсек 3.5&quot; (EX292545RUS) - фото 3
  • Салазки ExeGate HD-22T3P для 2xHDD/SSD 2.5&quot; в отсек 3.5&quot; (EX292545RUS) - фото 4
  • Салазки ExeGate HD-22T3P для 2xHDD/SSD 2.5&quot; в отсек 3.5&quot; (EX292545RUS) - фото 5
  • Салазки ExeGate HD-22T3P для 2xHDD/SSD 2.5&quot; в отсек 3.5&quot; (EX292545RUS) - фото 6
  • Салазки ExeGate HD-22T3P для 2xHDD/SSD 2.5&quot; в отсек 3.5&quot; (EX292545RUS) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%
360 руб.  420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625766
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Салазки
Размеры в упаковке, см
20х15х3
Вес, г.
130

Описание товара Салазки ExeGate HD-22T3P для 2xHDD/SSD 2.5" в отсек 3.5" (EX292545RUS)

Креплениe/кронштейн/переходник/вкладыш/салазки для установки 2xHDD/SSD 2.5 в отсек 3.5 пластик ExeGate HD-22T3P черный, EX292545RUS.

Отзывы о товаре Салазки ExeGate HD-22T3P для 2xHDD/SSD 2.5" в отсек 3.5" (EX292545RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Салазки
Описание
Креплениe/кронштейн/переходник/вкладыш/салазки для установки 2xHDD/SSD 2.5 в отсек 3.5 пластик ExeGate HD-22T3P черный, EX292545RUS.
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Салазки ExeGate HD-22T3P для 2xHDD/SSD 2.5" в отсек 3.5" (EX292545RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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