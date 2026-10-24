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Термопрокладка ExeGate Ice EPG-13WMK (EX293295RUS) купить с доставкой в Москве
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Термопрокладка ExeGate Ice EPG-13WMK (EX293295RUS)

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Термопрокладка ExeGate Ice EPG-13WMK (EX293295RUS) - фото 1
Термопрокладка ExeGate Ice EPG-13WMK (EX293295RUS) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопаста
  • Термопрокладка ExeGate Ice EPG-13WMK (EX293295RUS) - фото 1
  • Термопрокладка ExeGate Ice EPG-13WMK (EX293295RUS) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%
310 руб.  690 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625693
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Термопрокладка ExeGate Ice EPG-13WMK (EX293295RUS)
310 руб. -55%
690 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Термопаста
Размеры в упаковке, см
24х11х2
Вес, г.
50

Описание товара Термопрокладка ExeGate Ice EPG-13WMK (EX293295RUS)

Особенности Тип термоинтерфейса: Термопрокладка Теплопроводность, Вт/(м•К): >13,3 Рабочая темпера-тура, °C: -60~250 Твердость, ед. Шора: 25±5 Удельный вес, г /см3: 2,15 Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом•см: 1*10^12 Электрическая прочность, кВ/мм: 9 Предел прочности, кгс/см3: 425 Удлинение, %: 1,23 Цвет: Серый Комплект поставки: Термопрокладка Размеры, мм: 45x85x0,5

Отзывы о товаре Термопрокладка ExeGate Ice EPG-13WMK (EX293295RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Термопаста
Описание
Особенности Тип термоинтерфейса: Термопрокладка Теплопроводность, Вт/(м•К): >13,3 Рабочая темпера-тура, °C: -60~250 Твердость, ед. Шора: 25±5 Удельный вес, г /см3: 2,15 Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом•см: 1*10^12 Электрическая прочность, кВ/мм: 9 Предел прочности, кгс/см3: 425 Удлинение, %: 1,23 Цвет: Серый Комплект поставки: Термопрокладка Размеры, мм: 45x85x0,5
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Термопрокладка ExeGate Ice EPG-13WMK (EX293295RUS) - по цене 310 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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