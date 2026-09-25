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Термопаста 3г тепл-ть 6.5 Вт/Мк диап. т-р -50-+200°C серая FROST X05 ID-TG-FROST-X05-3g ID-COOLING купить с доставкой в Москве
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Термопаста 3г тепл-ть 6.5 Вт/Мк диап. т-р -50-+200°C серая FROST X05 ID-TG-FROST-X05-3g ID-COOLING

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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738986
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Термопаста 3г тепл-ть 6.5 Вт/Мк диап. т-р -50-+200°C серая FROST X05 ID-TG-FROST-X05-3g ID-COOLING
330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Размеры в упаковке, см
7х1х1
Вес, г.
10

Описание товара Термопаста 3г тепл-ть 6.5 Вт/Мк диап. т-р -50-+200°C серая FROST X05 ID-TG-FROST-X05-3g ID-COOLING

Термопаста 3г тепл-ть 6.5 Вт/Мк диап. т-р -50-+200°C серая FROST X05 ID-TG-FROST-X05-3g ID-COOLING

Отзывы о товаре Термопаста 3г тепл-ть 6.5 Вт/Мк диап. т-р -50-+200°C серая FROST X05 ID-TG-FROST-X05-3g ID-COOLING




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Описание
Термопаста 3г тепл-ть 6.5 Вт/Мк диап. т-р -50-+200°C серая FROST X05 ID-TG-FROST-X05-3g ID-COOLING
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Термопаста 3г тепл-ть 6.5 Вт/Мк диап. т-р -50-+200°C серая FROST X05 ID-TG-FROST-X05-3g ID-COOLING - по цене 330 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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