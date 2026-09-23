Top.Mail.Ru
Lorde - Solar Power (0602438176489) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Lorde - Solar Power (0602438176489) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Lorde - Solar Power (0602438176489) виниловая пластинка - фото 1
Lorde - Solar Power (0602438176489) виниловая пластинка - фото 2
Lorde - Solar Power (0602438176489) виниловая пластинка - фото 3
Lorde - Solar Power (0602438176489) виниловая пластинка - фото 4
Lorde - Solar Power (0602438176489) виниловая пластинка - фото 5
Lorde - Solar Power (0602438176489) виниловая пластинка - фото 6
Lorde - Solar Power (0602438176489) виниловая пластинка - фото 7
Lorde - Solar Power (0602438176489) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Lorde
Альбом (сингл)
Solar Power
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lorde - Solar Power (0602438176489) виниловая пластинка - фото 1
  • Lorde - Solar Power (0602438176489) виниловая пластинка - фото 2
  • Lorde - Solar Power (0602438176489) виниловая пластинка - фото 3
  • Lorde - Solar Power (0602438176489) виниловая пластинка - фото 4
  • Lorde - Solar Power (0602438176489) виниловая пластинка - фото 5
  • Lorde - Solar Power (0602438176489) виниловая пластинка - фото 6
  • Lorde - Solar Power (0602438176489) виниловая пластинка - фото 7
  • Lorde - Solar Power (0602438176489) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624869
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Lorde - Solar Power (0602438176489) виниловая пластинка
4 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602438176489]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Lorde
Альбом (сингл)
Solar Power
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The Path, Solar Power, California, Stoned in the Nail Salon, Fallen Fruit, Secrets from a Girl (Who's Seen It All), The Man With an Axe, Dominoes, Big Star, Leader of a New Regime, Mood Ring, Oceanic Feeling
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lorde - Solar Power (0602438176489) виниловая пластинка

Новый альбом Lorde "Solar Power" выйдет 20 августа. Это будет первый большой релиз после "Melodrama" 2017 года. "Этот альбом — прославление мира природы, попытка увековечить глубокие, трансцендентные чувства, которые я испытываю, когда нахожусь на открытом воздухе. Во времена душевной боли, горя, глубокой влюбленности или замешательства я ищу ответы в мире природы", — говорит певица.

Отзывы о товаре Lorde - Solar Power (0602438176489) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602438176489]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Lorde
Альбом (сингл)
Solar Power
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The Path, Solar Power, California, Stoned in the Nail Salon, Fallen Fruit, Secrets from a Girl (Who's Seen It All), The Man With an Axe, Dominoes, Big Star, Leader of a New Regime, Mood Ring, Oceanic Feeling
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Новый альбом Lorde "Solar Power" выйдет 20 августа. Это будет первый большой релиз после "Melodrama" 2017 года. "Этот альбом — прославление мира природы, попытка увековечить глубокие, трансцендентные чувства, которые я испытываю, когда нахожусь на открытом воздухе. Во времена душевной боли, горя, глубокой влюбленности или замешательства я ищу ответы в мире природы", — говорит певица.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lorde - Solar Power (0602438176489) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4630 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...