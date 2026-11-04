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Peter Murphy - Cascade (coloured) (0614027803119) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Peter Murphy - Cascade (coloured) (0614027803119) виниловая пластинка

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Peter Murphy - Cascade (coloured) (0614027803119) виниловая пластинка - фото 1
Peter Murphy - Cascade (coloured) (0614027803119) виниловая пластинка - фото 2
Peter Murphy - Cascade (coloured) (0614027803119) виниловая пластинка - фото 3
Peter Murphy - Cascade (coloured) (0614027803119) виниловая пластинка - фото 4
Peter Murphy - Cascade (coloured) (0614027803119) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Peter Murphy
Альбом (сингл)
Cascade
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Peter Murphy - Cascade (coloured) (0614027803119) виниловая пластинка - фото 1
  • Peter Murphy - Cascade (coloured) (0614027803119) виниловая пластинка - фото 2
  • Peter Murphy - Cascade (coloured) (0614027803119) виниловая пластинка - фото 3
  • Peter Murphy - Cascade (coloured) (0614027803119) виниловая пластинка - фото 4
  • Peter Murphy - Cascade (coloured) (0614027803119) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624559
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Peter Murphy - Cascade (coloured) (0614027803119) виниловая пластинка
4 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0614027803119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Peter Murphy
Альбом (сингл)
Cascade
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Mirror To My Woman's Mind, Subway, Gliding Like A Whale, Disappearing, Mercy Rain, I'll Fall With Your Knife, The Scarlet Thing In You, Sails Wave Goodbye, Wild Birds Flock To Me, Huuvola, Cascade, Mercy Rain (Production Rough Mix), Gliding Like A Whale (Backing Track), Sail On White (Backing Track), Wish (Backing Track)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Peter Murphy - Cascade (coloured) (0614027803119) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mirror To My Woman's Mind, Subway, Gliding Like A Whale, Disappearing, Mercy Rain, I'll Fall With Your Knife, The Scarlet Thing In You, Sails Wave Goodbye, Wild Birds Flock To Me, Huuvola, Cascade, Mercy Rain (Production Rough Mix), Gliding Like A Whale (Backing Track), Sail On White (Backing Track), Wish (Backing Track)



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Peter Murphy - Cascade (coloured) (0614027803119) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0614027803119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Peter Murphy
Альбом (сингл)
Cascade
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Mirror To My Woman's Mind, Subway, Gliding Like A Whale, Disappearing, Mercy Rain, I'll Fall With Your Knife, The Scarlet Thing In You, Sails Wave Goodbye, Wild Birds Flock To Me, Huuvola, Cascade, Mercy Rain (Production Rough Mix), Gliding Like A Whale (Backing Track), Sail On White (Backing Track), Wish (Backing Track)
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mirror To My Woman's Mind, Subway, Gliding Like A Whale, Disappearing, Mercy Rain, I'll Fall With Your Knife, The Scarlet Thing In You, Sails Wave Goodbye, Wild Birds Flock To Me, Huuvola, Cascade, Mercy Rain (Production Rough Mix), Gliding Like A Whale (Backing Track), Sail On White (Backing Track), Wish (Backing Track)


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Peter Murphy - Cascade (coloured) (0614027803119) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4470 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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