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Godsmack - Lighting Up The Sky (4050538857092) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Godsmack - Lighting Up The Sky (4050538857092) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Godsmack, Lighting Up The Sky (4050538857092) - фото 1
Виниловая пластинка Godsmack, Lighting Up The Sky (4050538857092) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Godsmack, Lighting Up The Sky (4050538857092) - фото 1
  • Виниловая пластинка Godsmack, Lighting Up The Sky (4050538857092) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 624488
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Godsmack - Lighting Up The Sky (4050538857092) виниловая пластинка

Восьмой и последний студийный альбом американской рок-группы Godsmack. Он был выпущен 24 февраля 2023 года, через пять лет, после альбома When Legends Rise, что стало самым длинным интервалом между двумя студийными альбомами Godsmack.

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Восьмой и последний студийный альбом американской рок-группы Godsmack. Он был выпущен 24 февраля 2023 года, через пять лет, после альбома When Legends Rise, что стало самым длинным интервалом между двумя студийными альбомами Godsmack.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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