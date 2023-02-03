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The Flower Kings - Adam & Eve (0196587485214) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Flower Kings - Adam & Eve (0196587485214) виниловая пластинка

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The Flower Kings - Adam &amp; Eve (0196587485214) виниловая пластинка - фото 1
The Flower Kings - Adam &amp; Eve (0196587485214) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.02.2023
Исполнитель
The Flower Kings
Альбом (сингл)
Adam & Eve
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Flower Kings - Adam &amp; Eve (0196587485214) виниловая пластинка - фото 1
  • The Flower Kings - Adam &amp; Eve (0196587485214) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624458
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Flower Kings - Adam & Eve (0196587485214) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out
Barcode
[0196587485214]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.02.2023
Исполнитель
The Flower Kings
Альбом (сингл)
Adam & Eve
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Flower Kings - Adam & Eve (0196587485214) виниловая пластинка

Легенды шведского прогрессивного рока The Flower Kings и давние партнеры по лейблу InsideOutMusic начнут масштабную кампанию по переизданию в 2022 году и продолжатся в 2023 году, в рамках которой весь каталог группы будет переиздан на CD и виниле в ремастированных изданиях, причем многие альбомы впервые будут доступны на интернет-ресурсах. воск. Следующим в серии является восьмой альбом группы Adam &amp;amp;amp;amp;amp;amp; Eve, который является единственным альбомом, в котором Даниэль Гильденлев выступает в качестве полноправного участника. Он будет доступен в виде CD Digipak и Gatefold black 180g 2LP+CD и LP-буклет (впервые!), оба с ремастированным и частично ремиксированным аудио, а также новыми фотографиями и иллюстрациями.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре The Flower Kings - Adam & Eve (0196587485214) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out
Barcode
[0196587485214]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.02.2023
Исполнитель
The Flower Kings
Альбом (сингл)
Adam & Eve
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Легенды шведского прогрессивного рока The Flower Kings и давние партнеры по лейблу InsideOutMusic начнут масштабную кампанию по переизданию в 2022 году и продолжатся в 2023 году, в рамках которой весь каталог группы будет переиздан на CD и виниле в ремастированных изданиях, причем многие альбомы впервые будут доступны на интернет-ресурсах. воск. Следующим в серии является восьмой альбом группы Adam &amp;amp;amp;amp;amp;amp; Eve, который является единственным альбомом, в котором Даниэль Гильденлев выступает в качестве полноправного участника. Он будет доступен в виде CD Digipak и Gatefold black 180g 2LP+CD и LP-буклет (впервые!), оба с ремастированным и частично ремиксированным аудио, а также новыми фотографиями и иллюстрациями.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Flower Kings - Adam & Eve (0196587485214) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4620 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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