Батарея для ИБП APC APCRBC140 960Ач
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Напряжение
240 В
Емкость, Ач
960
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
90 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 62310
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Характеристики
Бренд
Тип товара
ИБП
Высота, см
12.2
Производство
США
Ширина, см
19.7
Напряжение
240 В
Емкость, Ач
960
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х41х22
Вес, кг.
36
Описание товара Батарея для ИБП APC APCRBC140 960Ач
Батарея для ИБП APC APCRBC140 960Ач предназначенная исключительно для источников бесперебойного питания APC и обеспечивающая полную совместимость с интеллектуальной системой управления аккумуляторами.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
ИБП
Высота, см
12.2
Производство
США
Ширина, см
19.7
Напряжение
240 В
Емкость, Ач
960
Страна производитель
Китай
Батарея для ИБП APC APCRBC140 960Ач предназначенная исключительно для источников бесперебойного питания APC и обеспечивающая полную совместимость с интеллектуальной системой управления аккумуляторами.
Батарея для ИБП APC APCRBC140 960Ач - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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