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Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
12
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
114 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702773
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Описание товара Батарея для ИБП Штиль BMR-192-12 12В 12Ач для однофазные ИБП SR1106L, SR1110L, SR3110L
Батарейный модуль BMR-192-12 применяется совместно с однофазными ИБП «Штиль» SR1106L, SR1110L и SR3110L стоечного исполнения мощностью 6 и 10 кВА. Изделие представляет собой металлический контейнер с установленными аккумуляторными батареями, обеспечивающими требуемое время автономной работы ИБП. Размер устройства имеет одинаковые параметры с моделью источника бесперебойного питания, благодаря чему модуль можно компактно разместить рядом с ИБП, образуя единую систему. Номинальное напряжение группы АБ в модуле составляет 192 В. В нем установлено 16 аккумуляторных батарей 12 В емкостью по 12 Ач. Суммарная емкость батарей в модуле составляет 12 Ач. Поддерживается параллельное подключение батарейных модулей (до 6 шт.).
Батарейный модуль BMR-192-12 применяется совместно с однофазными ИБП «Штиль» SR1106L, SR1110L и SR3110L стоечного исполнения мощностью 6 и 10 кВА. Изделие представляет собой металлический контейнер с установленными аккумуляторными батареями, обеспечивающими требуемое время автономной работы ИБП. Размер устройства имеет одинаковые параметры с моделью источника бесперебойного питания, благодаря чему модуль можно компактно разместить рядом с ИБП, образуя единую систему. Номинальное напряжение группы АБ в модуле составляет 192 В. В нем установлено 16 аккумуляторных батарей 12 В емкостью по 12 Ач. Суммарная емкость батарей в модуле составляет 12 Ач. Поддерживается параллельное подключение батарейных модулей (до 6 шт.).
Батарея для ИБП Штиль BMR-192-12 12В 12Ач для однофазные ИБП SR1106L, SR1110L, SR3110L - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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