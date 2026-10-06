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Оперативная память Apacer DDR5 32GB (FL.32G2A.PTH) купить с доставкой в Москве
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Оперативная память Apacer DDR5 32GB (FL.32G2A.PTH)

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Оперативная память Apacer DDR5 32GB (FL.32G2A.PTH)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Количество в упаковке
1
Объем одного модуля, Гб
32
Тактовая частота
4800
Показатель скорости
PC5-38400
Пропускная способность, Мб/с
38400
Тайминги
40-40-40
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 622003
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Характеристики

Бренд
Apacer
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Количество в упаковке
1
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
4800
Показатель скорости
PC5-38400
Пропускная способность, Мб/с
38400
CAS Latency (CL), тактов
40
Тайминги
40-40-40
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
100

Описание товара Оперативная память Apacer DDR5 32GB (FL.32G2A.PTH)

Модуль памяти Apacer 32GB DDR5 4800 DIMM CL40, 1.2V, 2048x8, RTL — это устройство для хранения данных в компьютере или ноутбуке. Оно используется для временного хранения информации, которая обрабатывается центральным процессором.

Отзывы о товаре Оперативная память Apacer DDR5 32GB (FL.32G2A.PTH)




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Характеристики
Бренд
Apacer
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Количество в упаковке
1
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
4800
Показатель скорости
PC5-38400
Пропускная способность, Мб/с
38400
CAS Latency (CL), тактов
40
Развернуть
Тайминги
40-40-40
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Описание
Модуль памяти Apacer 32GB DDR5 4800 DIMM CL40, 1.2V, 2048x8, RTL — это устройство для хранения данных в компьютере или ноутбуке. Оно используется для временного хранения информации, которая обрабатывается центральным процессором.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Оперативная память Apacer DDR5 32GB (FL.32G2A.PTH) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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