Память KINGSTON DDR4 DIMM 8Gb (PC25600, 3200MHz, CL22, 1.2V, VLP OEM) (KVR32N22S8L/8WP)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
Подсветка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 735317
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
22
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Вес, г.
20
Описание товара Память KINGSTON DDR4 DIMM 8Gb (PC25600, 3200MHz, CL22, 1.2V, VLP OEM) (KVR32N22S8L/8WP)
Оперативная память Kingston — компактное решение для современных компьютеров. Низкопрофильная планка легко поместится даже в корпусах с ограниченным пространством, не мешая системе охлаждения. Объём 8 ГБ отлично подойдёт для повседневных задач и многозадачности. Быстрая частота 3200 МГц и пропускная способность 25600 МБайт/с обеспечивают мгновенный отклик программ. Поддержка стандарта DDR4 и рабочее напряжение всего 1.2 В делают модуль энергоэффективным и современным выбором для апгрейда.
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Бренд
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
22
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Развернуть
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Оперативная память Kingston — компактное решение для современных компьютеров. Низкопрофильная планка легко поместится даже в корпусах с ограниченным пространством, не мешая системе охлаждения. Объём 8 ГБ отлично подойдёт для повседневных задач и многозадачности. Быстрая частота 3200 МГц и пропускная способность 25600 МБайт/с обеспечивают мгновенный отклик программ. Поддержка стандарта DDR4 и рабочее напряжение всего 1.2 В делают модуль энергоэффективным и современным выбором для апгрейда.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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Память KINGSTON DDR4 DIMM 8Gb (PC25600, 3200MHz, CL22, 1.2V, VLP OEM) (KVR32N22S8L/8WP) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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