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Конвертер AVMATRIX SC2030 UpDownCross 3G-SDI/HDMI купить с доставкой в Москве
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Конвертер AVMATRIX SC2030 UpDownCross 3G-SDI/HDMI

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Конвертер AVMATRIX SC2030 UpDownCross 3G-SDI/HDMI - фото 1
Конвертер AVMATRIX SC2030 UpDownCross 3G-SDI/HDMI - фото 2
Конвертер AVMATRIX SC2030 UpDownCross 3G-SDI/HDMI - фото 3
Конвертер AVMATRIX SC2030 UpDownCross 3G-SDI/HDMI - фото 4
Конвертер AVMATRIX SC2030 UpDownCross 3G-SDI/HDMI - фото 5
Конвертер AVMATRIX SC2030 UpDownCross 3G-SDI/HDMI - фото 6
Конвертер AVMATRIX SC2030 UpDownCross 3G-SDI/HDMI - фото 7
Конвертер AVMATRIX SC2030 UpDownCross 3G-SDI/HDMI - фото 8
Конвертер AVMATRIX SC2030 UpDownCross 3G-SDI/HDMI - фото 9
Конвертер AVMATRIX SC2030 UpDownCross 3G-SDI/HDMI - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Медиаконвертер
Тип оборудования
конвертер преобразования
  • Конвертер AVMATRIX SC2030 UpDownCross 3G-SDI/HDMI - фото 1
  • Конвертер AVMATRIX SC2030 UpDownCross 3G-SDI/HDMI - фото 2
  • Конвертер AVMATRIX SC2030 UpDownCross 3G-SDI/HDMI - фото 3
  • Конвертер AVMATRIX SC2030 UpDownCross 3G-SDI/HDMI - фото 4
  • Конвертер AVMATRIX SC2030 UpDownCross 3G-SDI/HDMI - фото 5
  • Конвертер AVMATRIX SC2030 UpDownCross 3G-SDI/HDMI - фото 6
  • Конвертер AVMATRIX SC2030 UpDownCross 3G-SDI/HDMI - фото 7
  • Конвертер AVMATRIX SC2030 UpDownCross 3G-SDI/HDMI - фото 8
  • Конвертер AVMATRIX SC2030 UpDownCross 3G-SDI/HDMI - фото 9
  • Конвертер AVMATRIX SC2030 UpDownCross 3G-SDI/HDMI - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621251
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Характеристики

Бренд
Avmatrix
Тип товара
Медиаконвертер
Тип оборудования
конвертер преобразования
Дополнительно
разъем HDMI
Габариты
12.5x1.04x2.45 см
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
500

Описание товара Конвертер AVMATRIX SC2030 UpDownCross 3G-SDI/HDMI

AVMATRIX SC2030 UpDownCross 3G-SDI/HDMI – профессиональный кросс-конвертер для преобразования между сигналами SDI и HDMI. Выходной формат может реализовать UpDownCross масштабирование и преобразование частоты кадров. Он также поддерживает встраивание аналогового аудио. Все функции можно легко настроить с помощью встроенных DIP-переключателей или компьютера через порт microUSB.

Отзывы о товаре Конвертер AVMATRIX SC2030 UpDownCross 3G-SDI/HDMI




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Характеристики
Бренд
Avmatrix
Тип товара
Медиаконвертер
Тип оборудования
конвертер преобразования
Дополнительно
разъем HDMI
Габариты
12.5x1.04x2.45 см
Описание
AVMATRIX SC2030 UpDownCross 3G-SDI/HDMI – профессиональный кросс-конвертер для преобразования между сигналами SDI и HDMI. Выходной формат может реализовать UpDownCross масштабирование и преобразование частоты кадров. Он также поддерживает встраивание аналогового аудио. Все функции можно легко настроить с помощью встроенных DIP-переключателей или компьютера через порт microUSB.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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