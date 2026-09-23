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Cannonball Adderley - Somethin' Else (0602507465551) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Cannonball Adderley - Somethin' Else (0602507465551) виниловая пластинка

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Cannonball Adderley - Somethin&#039; Else (0602507465551) виниловая пластинка - фото 2
Cannonball Adderley - Somethin&#039; Else (0602507465551) виниловая пластинка - фото 3
Cannonball Adderley - Somethin&#039; Else (0602507465551) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Art Blakey
Альбом (сингл)
Somethin Else
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Cannonball Adderley - Somethin&#039; Else (0602507465551) виниловая пластинка - фото 1
  • Cannonball Adderley - Somethin&#039; Else (0602507465551) виниловая пластинка - фото 2
  • Cannonball Adderley - Somethin&#039; Else (0602507465551) виниловая пластинка - фото 3
  • Cannonball Adderley - Somethin&#039; Else (0602507465551) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617494
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Cannonball Adderley - Somethin' Else (0602507465551) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602507465551]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Art Blakey
Альбом (сингл)
Somethin Else
Трек-лист
Autumn Leaves, Love For Sale, Somethin Else, One For Daddy-O, Dancing In The Dark
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cannonball Adderley - Somethin' Else (0602507465551) виниловая пластинка

Somethin Else - ремастированное переиздание студийного альбома джазового альт-саксофониста Кэннонболла Эддерли, первоначально выпущенного в 1958 году. В записи альбома также приняли участие следующие музыканты: Майлз Дэвис (труба), Хэнк Джонс (пианино), Сэм Джонс (бас) и Арт Блейки (ударные). Релиз в серии Blue Note Classic Vinyl Series представлен на черном 180-граммовом виниле. Мастеринг сделан Кевином Греем с оригинальных мастер-лент. Джулиан Эдвин Кэннонболл Эддерли - джазовый альт-саксофонист игравший в стиле хард-боп. Родился в Тампа, штат Флорида, в середине 1950-х переехал в Нью-Йорк. Его прозвище Кэннонболл произошло от более раннего прозвища Каннибал, данного ему коллегами во время обучения в высшей школе за выдающийся аппетит. Брат Джулиана Эддерли - джазовый музыкант Нэт Эддерли.

Отзывы о товаре Cannonball Adderley - Somethin' Else (0602507465551) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602507465551]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Art Blakey
Альбом (сингл)
Somethin Else
Трек-лист
Autumn Leaves, Love For Sale, Somethin Else, One For Daddy-O, Dancing In The Dark
Версия издания
стандартное
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Somethin Else - ремастированное переиздание студийного альбома джазового альт-саксофониста Кэннонболла Эддерли, первоначально выпущенного в 1958 году. В записи альбома также приняли участие следующие музыканты: Майлз Дэвис (труба), Хэнк Джонс (пианино), Сэм Джонс (бас) и Арт Блейки (ударные). Релиз в серии Blue Note Classic Vinyl Series представлен на черном 180-граммовом виниле. Мастеринг сделан Кевином Греем с оригинальных мастер-лент. Джулиан Эдвин Кэннонболл Эддерли - джазовый альт-саксофонист игравший в стиле хард-боп. Родился в Тампа, штат Флорида, в середине 1950-х переехал в Нью-Йорк. Его прозвище Кэннонболл произошло от более раннего прозвища Каннибал, данного ему коллегами во время обучения в высшей школе за выдающийся аппетит. Брат Джулиана Эддерли - джазовый музыкант Нэт Эддерли.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cannonball Adderley - Somethin' Else (0602507465551) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3910 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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