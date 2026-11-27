Yann Tiersen - All (5400863002763) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Yann Tiersen
Альбом (сингл)
All
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб.
В наличии
Код товара: 617443
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 560 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5400863002763]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Yann Tiersen
Альбом (сингл)
All
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Tempelhof, Koad, Erch, Usual Road, Pell, Bloavezhiou, Heol, Gwennilied, Aon, Prad, Beure Kentan
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Yann Tiersen - All (5400863002763) виниловая пластинка
Альбом французского композитора и музыканта Янна Тьерсена, выпущенный в 2010 году. Этот альбом стал частью его обширной дискографии, в которой Тьерсен сочетает элементы классической, народной и электронной музыки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитDavid Bowie - ChangesOneBowie (0190295994082) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитPantera - Reinventing The Steel (0081227974329) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитMarillion - Misplaced Childhood (remastered 2017) (0190295825515...
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитSpringsteen, Bruce, Born In The U.S.A. (0888750142818) виниловая...
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитKreator, Gods Of Violence (0727361372514) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитVoivod - Morgoth Tales (0196588041617) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитDeep Purple - inFinite (45 RPM) (4029759147251) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитDeep Purple - Now What?! (4029759085782) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитМураками - ХХ лет The Best (4620032917839) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитTina Turner - Rough (5054197929366) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитLorna Shore - Flesh Coffin (0198028863513) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитSlayer - Repentless (0727361567064) виниловая пластинка
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5400863002763]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Yann Tiersen
Альбом (сингл)
All
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Tempelhof, Koad, Erch, Usual Road, Pell, Bloavezhiou, Heol, Gwennilied, Aon, Prad, Beure Kentan
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Альбом французского композитора и музыканта Янна Тьерсена, выпущенный в 2010 году. Этот альбом стал частью его обширной дискографии, в которой Тьерсен сочетает элементы классической, народной и электронной музыки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Yann Tiersen - All (5400863002763) виниловая пластинка - купить по цене 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Yann Tiersen - All (5400863002763) виниловая пластинка