The Rolling Stones - Sticky Fingers (0602508773143) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Rolling Stones - Sticky Fingers (0602508773143) виниловая пластинка
Sticky Fingers (с англ. — «Липкие Пальцы») — девятый британский и одиннадцатый американский студийный альбом группы The Rolling Stones, записанный на студии в штате Алабама и появившийся в продаже в апреле 1971 года. Первый альбом музыкантов, записанный без участия Брайана Джонса, скончавшегося в 1969 году. Издан фирмой Rolling Stones Records, основанной в 1970 году. The Rolling Stones (Роллинг Стоунз, МФА: [?r??.l?? st??nz], букв. с англ. «катящиеся камни», идиоматический перевод — «вольные странники» или «бродяги») — культовая британская рок-группа, образовавшаяся 12 июля 1962 года и многие годы соперничавшая по популярности с The Beatles. The Rolling Stones, ставшие важной частью Британского вторжения в США, считаются одной из самых влиятельных и успешных групп в истории рока. The Rolling Stones, которые по замыслу менеджера Эндрю Луга Олдэма должны были стать «бунтарской» альтернативой The Beatles, уже в 1969 году в ходе американского турне рекламировались как «величайшая рок-н-ролльная группа в мире» и (согласно Allmusic) сумели сохранить этот статус по сей день. Музыкальный стиль The Rolling Stones, формировавшийся под влиянием Роберта Джонсона, Бадди Холли, Элвиса Пресли, Чака Берри, Бо Диддли и Мадди Уотерса, с течением времени обретал индивидуальные черты, авторский дуэт Джаггер-Ричардс получил в конечном итоге всемирное признание.
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