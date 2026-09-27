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The Rolling Stones - Sticky Fingers (0602508773143) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Rolling Stones - Sticky Fingers (0602508773143) виниловая пластинка

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The Rolling Stones - Sticky Fingers (0602508773143) виниловая пластинка - фото 1
The Rolling Stones - Sticky Fingers (0602508773143) виниловая пластинка - фото 2
The Rolling Stones - Sticky Fingers (0602508773143) виниловая пластинка - фото 3
The Rolling Stones - Sticky Fingers (0602508773143) виниловая пластинка - фото 4
The Rolling Stones - Sticky Fingers (0602508773143) виниловая пластинка - фото 5
The Rolling Stones - Sticky Fingers (0602508773143) виниловая пластинка - фото 6
The Rolling Stones - Sticky Fingers (0602508773143) виниловая пластинка - фото 7
The Rolling Stones - Sticky Fingers (0602508773143) виниловая пластинка - фото 8
The Rolling Stones - Sticky Fingers (0602508773143) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Rolling Stones - Sticky Fingers (0602508773143) виниловая пластинка - фото 1
  • The Rolling Stones - Sticky Fingers (0602508773143) виниловая пластинка - фото 2
  • The Rolling Stones - Sticky Fingers (0602508773143) виниловая пластинка - фото 3
  • The Rolling Stones - Sticky Fingers (0602508773143) виниловая пластинка - фото 4
  • The Rolling Stones - Sticky Fingers (0602508773143) виниловая пластинка - фото 5
  • The Rolling Stones - Sticky Fingers (0602508773143) виниловая пластинка - фото 6
  • The Rolling Stones - Sticky Fingers (0602508773143) виниловая пластинка - фото 7
  • The Rolling Stones - Sticky Fingers (0602508773143) виниловая пластинка - фото 8
  • The Rolling Stones - Sticky Fingers (0602508773143) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 615846
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Rolling Stones - Sticky Fingers (0602508773143) виниловая пластинка

Sticky Fingers (с англ. — «Липкие Пальцы») — девятый британский и одиннадцатый американский студийный альбом группы The Rolling Stones, записанный на студии в штате Алабама и появившийся в продаже в апреле 1971 года. Первый альбом музыкантов, записанный без участия Брайана Джонса, скончавшегося в 1969 году. Издан фирмой Rolling Stones Records, основанной в 1970 году. The Rolling Stones (Роллинг Стоунз, МФА: [?r??.l?? st??nz], букв. с англ. «катящиеся камни», идиоматический перевод — «вольные странники» или «бродяги») — культовая британская рок-группа, образовавшаяся 12 июля 1962 года и многие годы соперничавшая по популярности с The Beatles. The Rolling Stones, ставшие важной частью Британского вторжения в США, считаются одной из самых влиятельных и успешных групп в истории рока. The Rolling Stones, которые по замыслу менеджера Эндрю Луга Олдэма должны были стать «бунтарской» альтернативой The Beatles, уже в 1969 году в ходе американского турне рекламировались как «величайшая рок-н-ролльная группа в мире» и (согласно Allmusic) сумели сохранить этот статус по сей день. Музыкальный стиль The Rolling Stones, формировавшийся под влиянием Роберта Джонсона, Бадди Холли, Элвиса Пресли, Чака Берри, Бо Диддли и Мадди Уотерса, с течением времени обретал индивидуальные черты, авторский дуэт Джаггер-Ричардс получил в конечном итоге всемирное признание.

Отзывы о товаре The Rolling Stones - Sticky Fingers (0602508773143) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Sticky Fingers (с англ. — «Липкие Пальцы») — девятый британский и одиннадцатый американский студийный альбом группы The Rolling Stones, записанный на студии в штате Алабама и появившийся в продаже в апреле 1971 года. Первый альбом музыкантов, записанный без участия Брайана Джонса, скончавшегося в 1969 году. Издан фирмой Rolling Stones Records, основанной в 1970 году. The Rolling Stones (Роллинг Стоунз, МФА: [?r??.l?? st??nz], букв. с англ. «катящиеся камни», идиоматический перевод — «вольные странники» или «бродяги») — культовая британская рок-группа, образовавшаяся 12 июля 1962 года и многие годы соперничавшая по популярности с The Beatles. The Rolling Stones, ставшие важной частью Британского вторжения в США, считаются одной из самых влиятельных и успешных групп в истории рока. The Rolling Stones, которые по замыслу менеджера Эндрю Луга Олдэма должны были стать «бунтарской» альтернативой The Beatles, уже в 1969 году в ходе американского турне рекламировались как «величайшая рок-н-ролльная группа в мире» и (согласно Allmusic) сумели сохранить этот статус по сей день. Музыкальный стиль The Rolling Stones, формировавшийся под влиянием Роберта Джонсона, Бадди Холли, Элвиса Пресли, Чака Берри, Бо Диддли и Мадди Уотерса, с течением времени обретал индивидуальные черты, авторский дуэт Джаггер-Ричардс получил в конечном итоге всемирное признание.
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