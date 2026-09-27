Parker Чернила (флакон), синие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чернила (флакон)
Материал
Латунь
Механизм подачи стержня
запчасти, перьевая ручка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб.
В наличии
Код товара: 615576
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
680 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Чернила (флакон)
Дополнительно
фирменная упаковка
Цвет
синий
Материал
Латунь
Механизм подачи стержня
запчасти, перьевая ручка
Особенности
срок годности - 4 г
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х7х4
Вес, г.
10
Описание товара Parker Чернила (флакон), синие
Флакон чернил Bottle Quink для использования в перьевых ручках Паркер, чернила синего цвета. Произведено во Франции. Срок годности 2 года. 57 мл.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличии БесплатноЦена 800 руб.200 руб. в СплитParker Стержени для шариковой ручки Quink Flow (2шт), M, синий ...
-
В наличииЦена 890 руб. 1 350 руб.223 руб. в СплитParker Стержень для ручки-роллера, M, синий, 2 шт (в блистере)
-
В наличии БесплатноЦена 890 руб.223 руб. в СплитParker Стержень для ручки-роллера, M, черный, 2 шт (в блистере)
-
В наличииЦена 890 руб. 1 380 руб.223 руб. в СплитParker Конвертер Deluxe, поворотный
-
В наличии БесплатноЦена 900 руб.225 руб. в СплитParker Стержень для шариковой ручки Quink Flow (3шт), M, синий ...
-
В наличии БесплатноЦена 900 руб.225 руб. в СплитParker Стержень для шариковой ручки Quink Flow (3шт), M, черный...
-
В наличии БесплатноЦена 910 руб.228 руб. в СплитРучка шариковая Parker Jotter Color 2076056 Yellow
-
В наличии БесплатноЦена 970 руб.243 руб. в СплитParker Jotter Color - Green, шариковая ручка, M, 2076058
-
В наличии БесплатноЦена 970 руб.243 руб. в СплитРучка шариковая Parker Jotter Color 2076054 Orange
-
В наличии БесплатноЦена 970 руб.243 руб. в СплитParker Jotter Color - Pink, шариковая ручка, M, 2075996
-
В наличии БесплатноЦена 1 060 руб.265 руб. в СплитParker Jotter - Victoria Violet Chrome CT, шариковая ручка, М
-
В наличии БесплатноЦена 1 300 руб.325 руб. в СплитParker Jotter Original - Blue Chrome CT, перьевая ручка, M, пода...
Бренд
Тип товара
Чернила (флакон)
Дополнительно
фирменная упаковка
Цвет
синий
Материал
Латунь
Механизм подачи стержня
запчасти, перьевая ручка
Особенности
срок годности - 4 г
Страна производитель
Китай
Флакон чернил Bottle Quink для использования в перьевых ручках Паркер, чернила синего цвета. Произведено во Франции. Срок годности 2 года. 57 мл.
Parker Чернила (флакон), синие - по цене 680 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Parker Чернила (флакон), синие