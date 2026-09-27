Корпус Zalman I3 NEO white (I3 NEO White)
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Характеристики
Описание товара Корпус Zalman I3 NEO white (I3 NEO White)
Корпус ZALMAN i3 Neo поможет собрать стильный настольный компьютер типоразмера Mid-Tower. Модель ориентирована на геймеров и их запросы: оригинальный дизайн, эффективная система охлаждения, яркая подсветка. Внутри уже находятся 4 предустановленных FRGB-вентилятора по 12 см, но пространство корпуса позволяет дополнить конструкцию другими устройствами, а также установить систему жидкостного охлаждения. На левой боковой стенке корпуса ZALMAN i3 Neo располагается окно из высокопрочного закаленного стекла на магнитах, которое открывает панорамный вид вашей сборки и обеспечивает легкий доступ к ее компонентам. Сетчатые панели предусматривают оптимальный воздушный поток для достаточной вентиляции, а магнитный фильтр защитит внутренние детали от попадания пыли.
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Теги товара: 4 x 120 мм, USB 3.0, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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