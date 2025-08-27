Зарядное устройство UGREEN CD161 (10216) Black
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
2
Количество USB-C
2
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
36
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 614428
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
2
Количество USB-C
2
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
36
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
12
Сила выходного тока, А
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х3
Вес, г.
130
Описание товара Зарядное устройство UGREEN CD161 (10216) Black
Сетевое зарядное устройство Ugreen CD161 может использоваться для восстановления заряда аккумулятора в смартфоне, планшете, колонке и прочих устройствах. На корпусе расположены два порта USB Type-A для одновременной подзарядки двух устройств. Благодаря поддержке функции QC и выходной мощности в пределах 36 Вт достигается ускоренный процесс подзарядки. Ugreen CD161 выполнено в компактном корпусе и подключается к розетке. Для повышения безопасности реализована комплексная система с технологиями защиты от короткого замыкания, перегрева, чрезмерного напряжения и перегрузки по току в электросети.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
2
Количество USB-C
2
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
36
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
12
Сила выходного тока, А
3
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Страна производитель
Китай
Сетевое зарядное устройство Ugreen CD161 может использоваться для восстановления заряда аккумулятора в смартфоне, планшете, колонке и прочих устройствах. На корпусе расположены два порта USB Type-A для одновременной подзарядки двух устройств. Благодаря поддержке функции QC и выходной мощности в пределах 36 Вт достигается ускоренный процесс подзарядки. Ugreen CD161 выполнено в компактном корпусе и подключается к розетке. Для повышения безопасности реализована комплексная система с технологиями защиты от короткого замыкания, перегрева, чрезмерного напряжения и перегрузки по току в электросети.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
Достоинства:
Комментарий:
ugreen производят качественные вещи. эта зарядка в том числе, все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Все супер, работает отлично, покупала для свекрови, так как у нас такая же и ей тоже понравился данный вариант, что меньше розеток задействуется
Достоинства:
Комментарий:
Пришел товар в коробке, вовремя. Заряжает хорошо и быстро. Взяла взамен старого тоже от ugreen (работал более 6 лет, пока не залили водой). Думаю этот проработает не меньше. На ощупь пластик приятный, матовый.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая зарядка, по 18Вт на каждый выход при одновременном использовании. При полной нагрузке нагревается, но заряжает исправно. Заявленным характеристикам соответствует.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный блок питания. Заряжает хорошо. Заряжаю айпад и айфону сразу. Нагрузку выдерживает. Купил второй такой же для отца.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее зарядное устройство. Быстрая зарядка идёт одновременно на тлф. и повербанк. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Превосходный товар. Качественная упаковка, приятный на ощупь пластик. Отличная сборка, без зазоров. Достаточно увесистый, все параметры соответствуют. Быстрая зарядка.
Достоинства:
Комментарий:
приятный пластик, работает хорошо,шустро заряжает,работает а паре с югриновским кабелем на 3а, все отлично, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Все работает, но при одновременной зарядке двух телефонов быстрая зарядка срабатывает только на одном из них, второй заряжается медленнно.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный блок, два мощных порта способных работать отдельно друг от друга, компактный размер, и в целом качественное исполнение
Достоинства:
Комментарий:
Дороговат. Пульсации плохо сглажены, да так, что вносят помехи в работу touchscreen на некоторых устройствах. (проблема для 99% зарядок) В целом можно рекомендовать для не таких дотошных, как я ))
Зарядное устройство UGREEN CD161 (10216) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Зарядное устройство UGREEN CD161 (10216) Black
Достоинства:
Комментарий:
ugreen производят качественные вещи. эта зарядка в том числе, все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Все супер, работает отлично, покупала для свекрови, так как у нас такая же и ей тоже понравился данный вариант, что меньше розеток задействуется
Достоинства:
Комментарий:
Пришел товар в коробке, вовремя. Заряжает хорошо и быстро. Взяла взамен старого тоже от ugreen (работал более 6 лет, пока не залили водой). Думаю этот проработает не меньше. На ощупь пластик приятный, матовый.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая зарядка, по 18Вт на каждый выход при одновременном использовании. При полной нагрузке нагревается, но заряжает исправно. Заявленным характеристикам соответствует.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный блок питания. Заряжает хорошо. Заряжаю айпад и айфону сразу. Нагрузку выдерживает. Купил второй такой же для отца.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее зарядное устройство. Быстрая зарядка идёт одновременно на тлф. и повербанк. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Превосходный товар. Качественная упаковка, приятный на ощупь пластик. Отличная сборка, без зазоров. Достаточно увесистый, все параметры соответствуют. Быстрая зарядка.
Достоинства:
Комментарий:
приятный пластик, работает хорошо,шустро заряжает,работает а паре с югриновским кабелем на 3а, все отлично, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Все работает, но при одновременной зарядке двух телефонов быстрая зарядка срабатывает только на одном из них, второй заряжается медленнно.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный блок, два мощных порта способных работать отдельно друг от друга, компактный размер, и в целом качественное исполнение
Достоинства:
Комментарий:
Дороговат. Пульсации плохо сглажены, да так, что вносят помехи в работу touchscreen на некоторых устройствах. (проблема для 99% зарядок) В целом можно рекомендовать для не таких дотошных, как я ))