Top.Mail.Ru
Сетевое зарядное устройство Hama H-183267 1A для Apple черный (00183267) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сетевое зарядное устройство Hama H-183267 1A для Apple черный (00183267)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сетевое зарядное устройство Hama H-183267 1A для Apple черный (00183267) - фото 1
Сетевое зарядное устройство Hama H-183267 1A для Apple черный (00183267) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
  • Сетевое зарядное устройство Hama H-183267 1A для Apple черный (00183267) - фото 1
  • Сетевое зарядное устройство Hama H-183267 1A для Apple черный (00183267) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 378304
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HAMA
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Размеры в упаковке, см
6х6х2
Вес, г.
117

Описание товара Сетевое зарядное устройство Hama H-183267 1A для Apple черный (00183267)

Сетевое зарядное устройство для мобильных телефонов Apple с разъемом Lightning. Максимальная выходная мощность — 5 Вт

Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство Hama H-183267 1A для Apple черный (00183267)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
HAMA
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Описание
Сетевое зарядное устройство для мобильных телефонов Apple с разъемом Lightning. Максимальная выходная мощность — 5 Вт
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевое зарядное устройство Hama H-183267 1A для Apple черный (00183267) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...