Зарядное устройство UGREEN CD122 (70273) Black
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
18
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 614425
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
18
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
12
Выходной ток, A
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
190
Описание товара Зарядное устройство UGREEN CD122 (70273) Black
Сетевое зарядное устройство Ugreen CD122 выполнено в корпусе черного цвета и отличается компактными размерами. Оно подключается к электрической розетке и благодаря поддержке функции Quick Charger с выходной мощностью до 18 Вт помогает быстро восстанавливать заряд аккумулятора, в котором реализована поддержка данного стандарта. Также Ugreen CD122 подходит для устройств без поддержки ускоренной зарядки. Блок оснащен одним портом USB-A, к которому можно подключать кабели разной портативной техники. Зарядное устройство поставляется без кабеля.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
18
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
12
Выходной ток, A
3
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Страна производитель
Китай
Сетевое зарядное устройство Ugreen CD122 выполнено в корпусе черного цвета и отличается компактными размерами. Оно подключается к электрической розетке и благодаря поддержке функции Quick Charger с выходной мощностью до 18 Вт помогает быстро восстанавливать заряд аккумулятора, в котором реализована поддержка данного стандарта. Также Ugreen CD122 подходит для устройств без поддержки ускоренной зарядки. Блок оснащен одним портом USB-A, к которому можно подключать кабели разной портативной техники. Зарядное устройство поставляется без кабеля.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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