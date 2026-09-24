Top.Mail.Ru
Автомобильное зарядное устройство Baseus Circular Plastic Black (CCALL-YD01) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Автомобильное зарядное устройство Baseus Circular Plastic Black (CCALL-YD01)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Автомобильное зарядное устройство Baseus Circular Plastic Black (CCALL-YD01) - фото 1
Автомобильное зарядное устройство Baseus Circular Plastic Black (CCALL-YD01) - фото 2
Автомобильное зарядное устройство Baseus Circular Plastic Black (CCALL-YD01) - фото 3
Автомобильное зарядное устройство Baseus Circular Plastic Black (CCALL-YD01) - фото 4
Автомобильное зарядное устройство Baseus Circular Plastic Black (CCALL-YD01) - фото 5
Автомобильное зарядное устройство Baseus Circular Plastic Black (CCALL-YD01) - фото 6
Автомобильное зарядное устройство Baseus Circular Plastic Black (CCALL-YD01) - фото 7
Автомобильное зарядное устройство Baseus Circular Plastic Black (CCALL-YD01) - фото 8
Автомобильное зарядное устройство Baseus Circular Plastic Black (CCALL-YD01) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
  • Автомобильное зарядное устройство Baseus Circular Plastic Black (CCALL-YD01) - фото 1
  • Автомобильное зарядное устройство Baseus Circular Plastic Black (CCALL-YD01) - фото 2
  • Автомобильное зарядное устройство Baseus Circular Plastic Black (CCALL-YD01) - фото 3
  • Автомобильное зарядное устройство Baseus Circular Plastic Black (CCALL-YD01) - фото 4
  • Автомобильное зарядное устройство Baseus Circular Plastic Black (CCALL-YD01) - фото 5
  • Автомобильное зарядное устройство Baseus Circular Plastic Black (CCALL-YD01) - фото 6
  • Автомобильное зарядное устройство Baseus Circular Plastic Black (CCALL-YD01) - фото 7
  • Автомобильное зарядное устройство Baseus Circular Plastic Black (CCALL-YD01) - фото 8
  • Автомобильное зарядное устройство Baseus Circular Plastic Black (CCALL-YD01) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 655225
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х7х3
Вес, г.
43

Описание товара Автомобильное зарядное устройство Baseus Circular Plastic Black (CCALL-YD01)

Baseus Dual QC – миниатюрное автомобильное зарядное устройство с двумя выходными USB портами, работающими одновременно. С ним Вам больше не придется решать: поставить ли сначала телефон на зарядку или сразу подключить видеорегистратор. Благодаря крошечным размерам и простому дизайну, без лишних наворотов, оно отлично впишется в интерьер любого автомобиля и не будет мешаться в салоне. Поддержка технологии Quick Charge 3.0 обеспечит ускоренную зарядку совместимых мобильных аппаратов.

Отзывы о товаре Автомобильное зарядное устройство Baseus Circular Plastic Black (CCALL-YD01)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Страна производитель
Китай
Описание
Baseus Dual QC – миниатюрное автомобильное зарядное устройство с двумя выходными USB портами, работающими одновременно. С ним Вам больше не придется решать: поставить ли сначала телефон на зарядку или сразу подключить видеорегистратор. Благодаря крошечным размерам и простому дизайну, без лишних наворотов, оно отлично впишется в интерьер любого автомобиля и не будет мешаться в салоне. Поддержка технологии Quick Charge 3.0 обеспечит ускоренную зарядку совместимых мобильных аппаратов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автомобильное зарядное устройство Baseus Circular Plastic Black (CCALL-YD01) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...