Top.Mail.Ru
Сетевое зарядное устройство Mango Device 2-USB-Port with Quick Charge 2.0 (Black) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сетевое зарядное устройство Mango Device 2-USB-Port with Quick Charge 2.0 (Black)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сетевое зарядное устройство Mango Device 2-USB-Port with Quick Charge 2.0 (Black)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 143532
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Сетевое зарядное устройство Mango Device 2-USB-Port with Quick Charge 2.0 (Black)
670 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mango
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х3
Вес, г.
50

Описание товара Сетевое зарядное устройство Mango Device 2-USB-Port with Quick Charge 2.0 (Black)

Сетевое зарядное устройство 2 USB порта с функцией Quick Charge 2.0 от Qualcomm. Вход: 100-240V / Выходы: USB1: 5V1.5A [SMART IQ] / USB2:3.6-6.5V 2.4A, 6.5-9V 2A .9V 12V 1.5A.[QC 2.0] / Защита по току, защита по напряжению и от короткого замыкания

Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство Mango Device 2-USB-Port with Quick Charge 2.0 (Black)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Mango
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевое зарядное устройство 2 USB порта с функцией Quick Charge 2.0 от Qualcomm. Вход: 100-240V / Выходы: USB1: 5V1.5A [SMART IQ] / USB2:3.6-6.5V 2.4A, 6.5-9V 2A .9V 12V 1.5A.[QC 2.0] / Защита по току, защита по напряжению и от короткого замыкания
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевое зарядное устройство Mango Device 2-USB-Port with Quick Charge 2.0 (Black) - по цене 670 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...