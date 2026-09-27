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Смеситель для раковины Damixa Merkur 400210300 черный купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины Damixa Merkur 400210300 черный

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Смеситель для раковины Damixa Merkur 400210300 черный - фото 1
Смеситель для раковины Damixa Merkur 400210300 черный - фото 2
Смеситель для раковины Damixa Merkur 400210300 черный - фото 3
Смеситель для раковины Damixa Merkur 400210300 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
114
Длина излива
124
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для раковины Damixa Merkur 400210300 черный - фото 1
  • Смеситель для раковины Damixa Merkur 400210300 черный - фото 2
  • Смеситель для раковины Damixa Merkur 400210300 черный - фото 3
  • Смеситель для раковины Damixa Merkur 400210300 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 390 руб. 
Начислим 1104 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 612246
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для раковины Damixa Merkur 400210300 черный
18 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
18.6
Страна бренда
Дания
Ширина, см
4.55
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
114
Длина излива
124
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х23х7
Вес, кг.
1.7

Описание товара Смеситель для раковины Damixa Merkur 400210300 черный

Лаконичный дизайн коллекции Merkur находит отражение в простых геометрических формах и плавных линиях. Несмотря на минималистичный дизайн, смеситель поражает своей эргономичностью и разнообразием функций. Четко выверенные пропорции продуктов делают их максимально комфортными в использовании на раковинах любого размера - универсальность, которую вы искали.. Уникальная разработка Damixa - аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Струя воды насыщается кислородом, что обеспечивает хороший напор даже при низком давлении в системе. . Инновационное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность смесителя. Матово-черная поверхность не выцветает с годами и устойчива к механическим повреждениям, загрязнениям и отпечаткам пальцев. Такой смеситель прослужит вам минимум 10 лет.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные

Отзывы о товаре Смеситель для раковины Damixa Merkur 400210300 черный




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
18.6
Страна бренда
Дания
Ширина, см
4.55
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
114
Длина излива
124
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Лаконичный дизайн коллекции Merkur находит отражение в простых геометрических формах и плавных линиях. Несмотря на минималистичный дизайн, смеситель поражает своей эргономичностью и разнообразием функций. Четко выверенные пропорции продуктов делают их максимально комфортными в использовании на раковинах любого размера - универсальность, которую вы искали.. Уникальная разработка Damixa - аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Струя воды насыщается кислородом, что обеспечивает хороший напор даже при низком давлении в системе. . Инновационное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность смесителя. Матово-черная поверхность не выцветает с годами и устойчива к механическим повреждениям, загрязнениям и отпечаткам пальцев. Такой смеситель прослужит вам минимум 10 лет.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для раковины Damixa Merkur 400210300 черный - данный товар вы можете купить по цене 18390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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