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Смеситель для кухни Lemark LM6006C купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни Lemark LM6006C

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Смеситель для кухни Lemark LM6006C - фото 1
Смеситель для кухни Lemark LM6006C - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
190
Длина излива
221
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для кухни Lemark LM6006C - фото 1
  • Смеситель для кухни Lemark LM6006C - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
12 180 руб.  15 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 314597
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
47.6
Страна бренда
Чехия
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
190
Длина излива
221
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
с гибким изливом
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х28х6
Вес, кг.
2.03

Описание товара Смеситель для кухни Lemark LM6006C

Материал изготовления корпуса - латунь, с гибким изливом. Способ монтажа - настольный



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни Lemark LM6006C

Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Денис Т.

Достоинства:


Комментарий:
Смеситель хорошего качества, как и ожидалось. упакован очень хорошо. Единственное, что огорчило, это то что в коробке не оказалось гарантийного талона и инструкции.
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Давыдов В.

Достоинства:


Комментарий:
Кран пришёл хорошо упакованный. Качественное изготовление
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Первое впечатление: выглядит очень достойно.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Владимир

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь этим смесителем уже 3 месяца. Нареканий к самому механизму нет. Все работает. Регулировка подачи воды удобная. С подключением тоже проблем не возникло.
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2024
Юрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Тяжёлый, очень аккуратный. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
05.10.2024
Twoviktory

Достоинства:


Комментарий:
Отличный кран! Тяжёлый, сделан на совесть.
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2024
Эрика А.

Достоинства:


Комментарий:
Качество отличное, но странно, ручка на кране постоянно откручивается, возможно не затягиваю до конца.
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл в фирменной коробке с инструкциями, хорошо упакованы. Установили быстро, подключили фильтры барьер



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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
47.6
Страна бренда
Чехия
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
190
Развернуть
Длина излива
221
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
с гибким изливом
Страна производитель
Китай
Описание
Материал изготовления корпуса - латунь, с гибким изливом. Способ монтажа - настольный


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Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Денис Т.

Достоинства:


Комментарий:
Смеситель хорошего качества, как и ожидалось. упакован очень хорошо. Единственное, что огорчило, это то что в коробке не оказалось гарантийного талона и инструкции.
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Давыдов В.

Достоинства:


Комментарий:
Кран пришёл хорошо упакованный. Качественное изготовление
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Первое впечатление: выглядит очень достойно.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Владимир

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь этим смесителем уже 3 месяца. Нареканий к самому механизму нет. Все работает. Регулировка подачи воды удобная. С подключением тоже проблем не возникло.
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2024
Юрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Тяжёлый, очень аккуратный. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
05.10.2024
Twoviktory

Достоинства:


Комментарий:
Отличный кран! Тяжёлый, сделан на совесть.
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2024
Эрика А.

Достоинства:


Комментарий:
Качество отличное, но странно, ручка на кране постоянно откручивается, возможно не затягиваю до конца.
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл в фирменной коробке с инструкциями, хорошо упакованы. Установили быстро, подключили фильтры барьер


Смеситель для кухни Lemark LM6006C - по цене 12180 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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