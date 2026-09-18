Смеситель для биде AM.PM Spirit 2.0 F70A83100 хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
71
Длина излива
125
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 260846
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для биде
Высота, см
12.8
Страна бренда
Германия
Ширина, см
4.9
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
71
Длина излива
125
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х23х9
Вес, кг.
2
Описание товара Смеситель для биде AM.PM Spirit 2.0 F70A83100 хром
Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкая подводка. Способ монтажа - настольный
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Бренд
Тип товара
Смесители для биде
Высота, см
12.8
Страна бренда
Германия
Ширина, см
4.9
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
71
Развернуть
Длина излива
125
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкая подводка. Способ монтажа - настольный
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Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
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