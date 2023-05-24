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Avril Lavigne - Love Sux (0075678637568) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Avril Lavigne - Love Sux (0075678637568) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Виниловая Пластинка Lavigne, Avril, Love Sux (0075678637568) - фото 1
Виниловая Пластинка Lavigne, Avril, Love Sux (0075678637568) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая Пластинка Lavigne, Avril, Love Sux (0075678637568) - фото 1
  • Виниловая Пластинка Lavigne, Avril, Love Sux (0075678637568) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 612170
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Avril Lavigne - Love Sux (0075678637568) виниловая пластинка
4 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Avril Lavigne - Love Sux (0075678637568) виниловая пластинка

Список композиций: A1. Cannonball. A2. Bois Lie. A3. Bite Me. A4. Love It When You Hate Me. A5. Love Sux. A6. Kiss Me Like The World Is Ending. B1. Avalanche. B2. D?j? Vu. B3. F.U. B4. All I Wanted. B5. Dare To Love Me. B6. Break Of A Heartache.

Отзывы о товаре Avril Lavigne - Love Sux (0075678637568) виниловая пластинка

24.05.2023
Михаил

Достоинства:
Отличный альбом! Очень низастый мощный звук.

Недостатки:
Нет!

Комментарий:
Получил удовольствие!



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Список композиций: A1. Cannonball. A2. Bois Lie. A3. Bite Me. A4. Love It When You Hate Me. A5. Love Sux. A6. Kiss Me Like The World Is Ending. B1. Avalanche. B2. D?j? Vu. B3. F.U. B4. All I Wanted. B5. Dare To Love Me. B6. Break Of A Heartache.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
24.05.2023
Михаил

Достоинства:
Отличный альбом! Очень низастый мощный звук.

Недостатки:
Нет!

Комментарий:
Получил удовольствие!


Avril Lavigne - Love Sux (0075678637568) виниловая пластинка - купить по цене 4090 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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