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Ножовка-мини по металлу, ЗУБР купить с доставкой в Москве
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Ножовка-мини по металлу, ЗУБР

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Ножовка-мини по металлу, ЗУБР - фото 1
Ножовка-мини по металлу, ЗУБР - фото 2
Ножовка-мини по металлу, ЗУБР - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножовка
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
металл
Поворот полотна
нет
  • Ножовка-мини по металлу, ЗУБР - фото 1
  • Ножовка-мини по металлу, ЗУБР - фото 2
  • Ножовка-мини по металлу, ЗУБР - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 611867
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ножовка-мини по металлу, ЗУБР
420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ножовка
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
металл
Поворот полотна
нет
Длина, мм
150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х9х2
Вес, г.
91

Описание товара Ножовка-мини по металлу, ЗУБР

Пила ручная ЗУБР представляет собой надежный инструмент, разработанный для выполнения различных работ по распиловке. Основной материал полотна — высококачественная сталь, что обеспечивает длительный срок службы и высокую эффективность резки. Рукоять изготовлена из металла, что придаёт инструменту прочность и устойчивость к износу. Поворот полотна в данной модели не предусмотрен, что делает её идеальной для точных и прямолинейных распилов. Бренд ЗУБР, известный своим качеством и долговечностью продукции, гарантирует высокую производительность и надежность инструмента. Эта пила отлично подойдет как для профессионалов, так и для любителей, ценящих качество и комфорт в работе.



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Отзывы о товаре Ножовка-мини по металлу, ЗУБР




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ножовка
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
металл
Поворот полотна
нет
Длина, мм
150
Страна производитель
Китай
Описание
Пила ручная ЗУБР представляет собой надежный инструмент, разработанный для выполнения различных работ по распиловке. Основной материал полотна — высококачественная сталь, что обеспечивает длительный срок службы и высокую эффективность резки. Рукоять изготовлена из металла, что придаёт инструменту прочность и устойчивость к износу. Поворот полотна в данной модели не предусмотрен, что делает её идеальной для точных и прямолинейных распилов. Бренд ЗУБР, известный своим качеством и долговечностью продукции, гарантирует высокую производительность и надежность инструмента. Эта пила отлично подойдет как для профессионалов, так и для любителей, ценящих качество и комфорт в работе.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка-мини по металлу, ЗУБР - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 420 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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