Ножовка-мини по металлу, ЗУБР
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Характеристики
Тип товара
Ножовка
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
металл
Поворот полотна
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб.
В наличии
Код товара: 611867
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Загружаем...
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Загружаем...
420 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ножовка
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
металл
Поворот полотна
нет
Длина, мм
150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х9х2
Вес, г.
91
Описание товара Ножовка-мини по металлу, ЗУБР
Пила ручная ЗУБР представляет собой надежный инструмент, разработанный для выполнения различных работ по распиловке. Основной материал полотна — высококачественная сталь, что обеспечивает длительный срок службы и высокую эффективность резки. Рукоять изготовлена из металла, что придаёт инструменту прочность и устойчивость к износу. Поворот полотна в данной модели не предусмотрен, что делает её идеальной для точных и прямолинейных распилов. Бренд ЗУБР, известный своим качеством и долговечностью продукции, гарантирует высокую производительность и надежность инструмента. Эта пила отлично подойдет как для профессионалов, так и для любителей, ценящих качество и комфорт в работе.
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Бренд
Тип товара
Ножовка
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
металл
Поворот полотна
нет
Длина, мм
150
Страна производитель
Китай
Пила ручная ЗУБР представляет собой надежный инструмент, разработанный для выполнения различных работ по распиловке. Основной материал полотна — высококачественная сталь, что обеспечивает длительный срок службы и высокую эффективность резки. Рукоять изготовлена из металла, что придаёт инструменту прочность и устойчивость к износу. Поворот полотна в данной модели не предусмотрен, что делает её идеальной для точных и прямолинейных распилов. Бренд ЗУБР, известный своим качеством и долговечностью продукции, гарантирует высокую производительность и надежность инструмента. Эта пила отлично подойдет как для профессионалов, так и для любителей, ценящих качество и комфорт в работе.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ножовка-мини по металлу, ЗУБР - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 420 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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