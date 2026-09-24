Ножовка по дереву для мелких пильных работ, 320 мм, цельнолитая однокомпонентная рукоятка Matrix (23106)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву для мелких пильных работ
Материал полотна
сталь 65 Mn
Материал рукояти
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб.
В наличии
Код товара: 649371
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву для мелких пильных работ
Материал полотна
сталь 65 Mn
Материал рукояти
пластик
Длина, мм
450
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х11х3
Вес, г.
200
Описание товара Ножовка по дереву для мелких пильных работ, 320 мм, цельнолитая однокомпонентная рукоятка Matrix (23106)
Ножовка по дереву Matrix 23106 с полотном длиной 320 мм и цельнолитой однокомпонентной рукояткой, предназначена для мелких пильных работ и используется в столярном деле. Зубья с двухгранной заточкой имеют шаг 8 TPI, что обеспечивает быстрый рез. Если режущая кромка затупится, ее можно переточить. Ножовкой пилят древесину, фанеру и ДСП.
Преимущества
- Высокий показатель прочности и деформационной стойкости — полотно изготовлено из пружинной стали 65Mn.
- Износостойкость — режущая часть с закаленными зубьями долго сохраняет рабочие свойства.
- Защита от коррозии — на полотно нанесено лаковое покрытие.
- Надежный хват — цельнолитая пластиковая рукоятка с рельефной поверхностью не выскальзывает из ладони.
- Подтвержденное качество — ножовка произведена под строгим технологическим контролем.
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Бренд
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву для мелких пильных работ
Материал полотна
сталь 65 Mn
Материал рукояти
пластик
Длина, мм
450
Страна производитель
Китай
Ножовка по дереву Matrix 23106 с полотном длиной 320 мм и цельнолитой однокомпонентной рукояткой, предназначена для мелких пильных работ и используется в столярном деле. Зубья с двухгранной заточкой имеют шаг 8 TPI, что обеспечивает быстрый рез. Если режущая кромка затупится, ее можно переточить. Ножовкой пилят древесину, фанеру и ДСП.
Преимущества
- Высокий показатель прочности и деформационной стойкости — полотно изготовлено из пружинной стали 65Mn.
- Износостойкость — режущая часть с закаленными зубьями долго сохраняет рабочие свойства.
- Защита от коррозии — на полотно нанесено лаковое покрытие.
- Надежный хват — цельнолитая пластиковая рукоятка с рельефной поверхностью не выскальзывает из ладони.
- Подтвержденное качество — ножовка произведена под строгим технологическим контролем.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ножовка по дереву для мелких пильных работ, 320 мм, цельнолитая однокомпонентная рукоятка Matrix (23106) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 400 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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