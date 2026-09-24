Top.Mail.Ru
Ножовка по дереву "Зубец", 500 мм, шаг зуба 6.5мм, зуб 2D, калёный зуб, 2-х комп. рукоятка Сибртех (23818) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ножовка по дереву "Зубец", 500 мм, шаг зуба 6.5мм, зуб 2D, калёный зуб, 2-х комп. рукоятка Сибртех (23818)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 500 мм, шаг зуба 6.5мм, зуб 2D, калёный зуб, 2-х комп. рукоятка Сибртех (23818) - фото 1
Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 500 мм, шаг зуба 6.5мм, зуб 2D, калёный зуб, 2-х комп. рукоятка Сибртех (23818) - фото 2
Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 500 мм, шаг зуба 6.5мм, зуб 2D, калёный зуб, 2-х комп. рукоятка Сибртех (23818) - фото 3
Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 500 мм, шаг зуба 6.5мм, зуб 2D, калёный зуб, 2-х комп. рукоятка Сибртех (23818) - фото 4
Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 500 мм, шаг зуба 6.5мм, зуб 2D, калёный зуб, 2-х комп. рукоятка Сибртех (23818) - фото 5
Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 500 мм, шаг зуба 6.5мм, зуб 2D, калёный зуб, 2-х комп. рукоятка Сибртех (23818) - фото 6
Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 500 мм, шаг зуба 6.5мм, зуб 2D, калёный зуб, 2-х комп. рукоятка Сибртех (23818) - фото 7
Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 500 мм, шаг зуба 6.5мм, зуб 2D, калёный зуб, 2-х комп. рукоятка Сибртех (23818) - фото 8
Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 500 мм, шаг зуба 6.5мм, зуб 2D, калёный зуб, 2-х комп. рукоятка Сибртех (23818) - фото 9
Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 500 мм, шаг зуба 6.5мм, зуб 2D, калёный зуб, 2-х комп. рукоятка Сибртех (23818) - фото 10
Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 500 мм, шаг зуба 6.5мм, зуб 2D, калёный зуб, 2-х комп. рукоятка Сибртех (23818) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
сталь 65 Mn
Материал рукояти
двухкомпонентный
  • Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 500 мм, шаг зуба 6.5мм, зуб 2D, калёный зуб, 2-х комп. рукоятка Сибртех (23818) - фото 1
  • Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 500 мм, шаг зуба 6.5мм, зуб 2D, калёный зуб, 2-х комп. рукоятка Сибртех (23818) - фото 2
  • Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 500 мм, шаг зуба 6.5мм, зуб 2D, калёный зуб, 2-х комп. рукоятка Сибртех (23818) - фото 3
  • Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 500 мм, шаг зуба 6.5мм, зуб 2D, калёный зуб, 2-х комп. рукоятка Сибртех (23818) - фото 4
  • Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 500 мм, шаг зуба 6.5мм, зуб 2D, калёный зуб, 2-х комп. рукоятка Сибртех (23818) - фото 5
  • Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 500 мм, шаг зуба 6.5мм, зуб 2D, калёный зуб, 2-х комп. рукоятка Сибртех (23818) - фото 6
  • Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 500 мм, шаг зуба 6.5мм, зуб 2D, калёный зуб, 2-х комп. рукоятка Сибртех (23818) - фото 7
  • Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 500 мм, шаг зуба 6.5мм, зуб 2D, калёный зуб, 2-х комп. рукоятка Сибртех (23818) - фото 8
  • Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 500 мм, шаг зуба 6.5мм, зуб 2D, калёный зуб, 2-х комп. рукоятка Сибртех (23818) - фото 9
  • Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 500 мм, шаг зуба 6.5мм, зуб 2D, калёный зуб, 2-х комп. рукоятка Сибртех (23818) - фото 10
  • Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 500 мм, шаг зуба 6.5мм, зуб 2D, калёный зуб, 2-х комп. рукоятка Сибртех (23818) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
470 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649365
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ножовка по дереву "Зубец", 500 мм, шаг зуба 6.5мм, зуб 2D, калёный зуб, 2-х комп. рукоятка Сибртех (23818)
470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
сталь 65 Mn
Материал рукояти
двухкомпонентный
Длина, мм
595
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х14х3
Вес, г.
460

Описание товара Ножовка по дереву "Зубец", 500 мм, шаг зуба 6.5мм, зуб 2D, калёный зуб, 2-х комп. рукоятка Сибртех (23818)

Ножовка по дереву Сибртех «Зубец» 23818 с полотном длиной 500 м, с калеными зубьями с шагом 7 мм и 2D-заточкой, с двухкомпонентной рукояткой, используется для продольного и поперечного пиления древесины и ДСП. Рабочая кромка с шагом зубьев 7 мм обеспечивает быстрый двусторонний рез. Возможна заточка режущей части при необходимости. Ножовка применяется для выполнения плотницких работ, пригодится также и в быту.

Преимущества

  • Деформационная стойкость — полотно изготовлено из легированной стали 65Mn.
  • Высокий ресурс — зубья прошли закалку до необходимой твердости.
  • Антикоррозийная защита — поверхность полотна покрыта лаком.
  • Надежная конструкция — рукоятка из ударопрочного ABS-пластика прикреплена к полотну 3 винтами.
  • Комфортная работа — двухкомпонентная рукоятка удобно ложится в руку.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Ножовка по дереву "Зубец", 500 мм, шаг зуба 6.5мм, зуб 2D, калёный зуб, 2-х комп. рукоятка Сибртех (23818)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
сталь 65 Mn
Материал рукояти
двухкомпонентный
Длина, мм
595
Страна производитель
Китай
Описание

Ножовка по дереву Сибртех «Зубец» 23818 с полотном длиной 500 м, с калеными зубьями с шагом 7 мм и 2D-заточкой, с двухкомпонентной рукояткой, используется для продольного и поперечного пиления древесины и ДСП. Рабочая кромка с шагом зубьев 7 мм обеспечивает быстрый двусторонний рез. Возможна заточка режущей части при необходимости. Ножовка применяется для выполнения плотницких работ, пригодится также и в быту.

Преимущества

  • Деформационная стойкость — полотно изготовлено из легированной стали 65Mn.
  • Высокий ресурс — зубья прошли закалку до необходимой твердости.
  • Антикоррозийная защита — поверхность полотна покрыта лаком.
  • Надежная конструкция — рукоятка из ударопрочного ABS-пластика прикреплена к полотну 3 винтами.
  • Комфортная работа — двухкомпонентная рукоятка удобно ложится в руку.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка по дереву "Зубец", 500 мм, шаг зуба 6.5мм, зуб 2D, калёный зуб, 2-х комп. рукоятка Сибртех (23818) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 470 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...