Ножовка-ручка по металлу, ЗУБР
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Характеристики
Тип товара
Ножовки
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
металл
Поворот полотна
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб.
В наличии
Код товара: 611869
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Загружаем...
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Загружаем...
490 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ножовки
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
металл
Поворот полотна
нет
Длина, мм
140
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
34х7х3
Вес, г.
140
Описание товара Ножовка-ручка по металлу, ЗУБР
Ножовка-ручка по металлу ЗУБР 1572_z03 подходит для работы в труднодоступных местах. Цельнометаллическая конструкция выдерживает интенсивные нагрузки. А широкая обрезиненная рукоятка не скользит в руке и обеспечивает удобный захват.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Ножовки
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
металл
Поворот полотна
нет
Длина, мм
140
Страна производитель
Россия
Ножовка-ручка по металлу ЗУБР 1572_z03 подходит для работы в труднодоступных местах. Цельнометаллическая конструкция выдерживает интенсивные нагрузки. А широкая обрезиненная рукоятка не скользит в руке и обеспечивает удобный захват.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ножовка-ручка по металлу, ЗУБР - стоимость товара 490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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