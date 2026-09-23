Ножовка универсальная (пила) ?Universal?, 450мм,7TPI, закаленный зуб, рез вдоль и поперек волокон, для средних заготовок, фанеры, ДСП, МДФ, STAYER
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Пилы ручные
Материал рукояти
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
480 руб.
В наличии
Код товара: 611848
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480 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пилы ручные
Длина лезвия, мм
500
Материал рукояти
пластик
Складное полотно
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х14х3
Вес, г.
345
Описание товара Ножовка универсальная (пила) ?Universal?, 450мм,7TPI, закаленный зуб, рез вдоль и поперек волокон, для средних заготовок, фанеры, ДСП, МДФ, STAYER
Специальная заточка для точного и быстрого пиления. ТВЧ-закалка для максимальной износостойкости. Ударопрочная пластиковая рукоятка. Ножовка с универсальными прямыми закаленными зубьями, остро заточенными с двух сторон, обеспечивает быстрый точный рез вдоль и поперек волокон, для средних заготовок, фанеры, ДСП, МДФ. Применение. Для распила вдоль и поперек волокон средних заготовок, фанеры, ДСП, МДФ
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Бренд
Тип товара
Пилы ручные
Длина лезвия, мм
500
Материал рукояти
пластик
Складное полотно
нет
Страна производитель
Китай
Специальная заточка для точного и быстрого пиления. ТВЧ-закалка для максимальной износостойкости. Ударопрочная пластиковая рукоятка. Ножовка с универсальными прямыми закаленными зубьями, остро заточенными с двух сторон, обеспечивает быстрый точный рез вдоль и поперек волокон, для средних заготовок, фанеры, ДСП, МДФ. Применение. Для распила вдоль и поперек волокон средних заготовок, фанеры, ДСП, МДФ
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ножовка универсальная (пила) ?Universal?, 450мм,7TPI, закаленный зуб, рез вдоль и поперек волокон, для средних заготовок, фанеры, ДСП, МДФ, STAYER - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 480 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ножовка универсальная (пила) ?Universal?, 450мм,7TPI, закаленный зуб, рез вдоль и поперек волокон, для средних заготовок, фанеры, ДСП, МДФ, STAYER