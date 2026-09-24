Ножовка по дереву "Зубец", 450 мм, 7-8 TPI, зуб 3D, каленый зуб, 2-х компонентная рукоятка Сибртех (23814)
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Характеристики
Описание товара Ножовка по дереву "Зубец", 450 мм, 7-8 TPI, зуб 3D, каленый зуб, 2-х компонентная рукоятка Сибртех (23814)
Ножовка Сибртех по дереву «Зубец» 23814 с полотном длиной 450 мм, с калеными зубьями с 3D-заточкой и шагом 7-8 TPI, с двухкомпонентной рукояткой, предназначена для продольной и поперечной распиловки древесины, фанеры и ДСП. Инструмент обладает высокой производительностью благодаря зубьям с универсальным шагом 7-8 TPI и трехгранной заточке. Ножовка используется для выполнения столярных и плотницких работ, будет полезна в быту.
Преимущества
- Прочность — полотно из легированной стали 65Mn выдерживает значительные нагрузки.
- Высокий ресурс — зубья прошли закалку до необходимой твердости.
- Антикоррозийная защита — поверхность полотна покрыта лаком.
- Надежная конструкция — рукоятка из ударопрочного ABS-пластика прикреплена к полотну 3 винтами.
- Комфортная работа — двухкомпонентная рукоятка удобно ложится в руку.
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Ножовка Сибртех по дереву «Зубец» 23814 с полотном длиной 450 мм, с калеными зубьями с 3D-заточкой и шагом 7-8 TPI, с двухкомпонентной рукояткой, предназначена для продольной и поперечной распиловки древесины, фанеры и ДСП. Инструмент обладает высокой производительностью благодаря зубьям с универсальным шагом 7-8 TPI и трехгранной заточке. Ножовка используется для выполнения столярных и плотницких работ, будет полезна в быту.
Преимущества
- Прочность — полотно из легированной стали 65Mn выдерживает значительные нагрузки.
- Высокий ресурс — зубья прошли закалку до необходимой твердости.
- Антикоррозийная защита — поверхность полотна покрыта лаком.
- Надежная конструкция — рукоятка из ударопрочного ABS-пластика прикреплена к полотну 3 винтами.
- Комфортная работа — двухкомпонентная рукоятка удобно ложится в руку.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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