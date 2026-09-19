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Ножовка по дереву СибрТех Зубец 23801 (23801) купить с доставкой в Москве
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Ножовка по дереву СибрТех Зубец 23801 (23801)

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Ножовка по дереву СибрТех Зубец 23801 (23801) - фото 1
Ножовка по дереву СибрТех Зубец 23801 (23801) - фото 2
Ножовка по дереву СибрТех Зубец 23801 (23801) - фото 3
Ножовка по дереву СибрТех Зубец 23801 (23801) - фото 4
Ножовка по дереву СибрТех Зубец 23801 (23801) - фото 5
Ножовка по дереву СибрТех Зубец 23801 (23801) - фото 6
Ножовка по дереву СибрТех Зубец 23801 (23801) - фото 7
Ножовка по дереву СибрТех Зубец 23801 (23801) - фото 8
Ножовка по дереву СибрТех Зубец 23801 (23801) - фото 9
Ножовка по дереву СибрТех Зубец 23801 (23801) - фото 10
Ножовка по дереву СибрТех Зубец 23801 (23801) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
сталь 65 Mn
Материал рукояти
двухкомпонентный
  • Ножовка по дереву СибрТех Зубец 23801 (23801) - фото 1
  • Ножовка по дереву СибрТех Зубец 23801 (23801) - фото 2
  • Ножовка по дереву СибрТех Зубец 23801 (23801) - фото 3
  • Ножовка по дереву СибрТех Зубец 23801 (23801) - фото 4
  • Ножовка по дереву СибрТех Зубец 23801 (23801) - фото 5
  • Ножовка по дереву СибрТех Зубец 23801 (23801) - фото 6
  • Ножовка по дереву СибрТех Зубец 23801 (23801) - фото 7
  • Ножовка по дереву СибрТех Зубец 23801 (23801) - фото 8
  • Ножовка по дереву СибрТех Зубец 23801 (23801) - фото 9
  • Ножовка по дереву СибрТех Зубец 23801 (23801) - фото 10
  • Ножовка по дереву СибрТех Зубец 23801 (23801) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 347890
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
сталь 65 Mn
Материал рукояти
двухкомпонентный
Длина, мм
450
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х17х3
Вес, г.
300

Описание товара Ножовка по дереву СибрТех Зубец 23801 (23801)

Ножовка по дереву Сибртех «Зубец» 23801 с полотном длиной 350 мм, калеными зубьями с 2D-заточкой и шагом 7 TPI, с 2-компонентной рукояткой, используется для распиливания заготовок из древесины, фанеры и ДСП. Рабочая часть, содержащая 7 зубьев на дюйм, обеспечивает быстрый двусторонний рез. Режущую кромку можно перетачивать при необходимости. Ножовка будет полезна столяру, плотнику и домашнему мастеру.

Преимущества

  • Прочность — полотно из пружинной стали 65Mn выдерживает значительные нагрузки.
  • Высокий ресурс — зубья прошли закалку до необходимой твердости.
  • Антикоррозийная защита — поверхность полотна покрыта лаком.
  • Надежная конструкция — рукоятка из ударопрочного пластика прикреплена к полотну 3 винтами.
  • Комфортная работа — благодаря резиновым вставкам рукоятка не выскальзывает из ладони.

Отзывы о товаре Ножовка по дереву СибрТех Зубец 23801 (23801)




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
сталь 65 Mn
Материал рукояти
двухкомпонентный
Длина, мм
450
Страна производитель
Китай
Описание

Ножовка по дереву Сибртех «Зубец» 23801 с полотном длиной 350 мм, калеными зубьями с 2D-заточкой и шагом 7 TPI, с 2-компонентной рукояткой, используется для распиливания заготовок из древесины, фанеры и ДСП. Рабочая часть, содержащая 7 зубьев на дюйм, обеспечивает быстрый двусторонний рез. Режущую кромку можно перетачивать при необходимости. Ножовка будет полезна столяру, плотнику и домашнему мастеру.

Преимущества

  • Прочность — полотно из пружинной стали 65Mn выдерживает значительные нагрузки.
  • Высокий ресурс — зубья прошли закалку до необходимой твердости.
  • Антикоррозийная защита — поверхность полотна покрыта лаком.
  • Надежная конструкция — рукоятка из ударопрочного пластика прикреплена к полотну 3 винтами.
  • Комфортная работа — благодаря резиновым вставкам рукоятка не выскальзывает из ладони.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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