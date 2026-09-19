Ножовка по дереву СибрТех Зубец 23801 (23801)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ножовка по дереву СибрТех Зубец 23801 (23801)
Ножовка по дереву Сибртех «Зубец» 23801 с полотном длиной 350 мм, калеными зубьями с 2D-заточкой и шагом 7 TPI, с 2-компонентной рукояткой, используется для распиливания заготовок из древесины, фанеры и ДСП. Рабочая часть, содержащая 7 зубьев на дюйм, обеспечивает быстрый двусторонний рез. Режущую кромку можно перетачивать при необходимости. Ножовка будет полезна столяру, плотнику и домашнему мастеру.
Преимущества
- Прочность — полотно из пружинной стали 65Mn выдерживает значительные нагрузки.
- Высокий ресурс — зубья прошли закалку до необходимой твердости.
- Антикоррозийная защита — поверхность полотна покрыта лаком.
- Надежная конструкция — рукоятка из ударопрочного пластика прикреплена к полотну 3 винтами.
- Комфортная работа — благодаря резиновым вставкам рукоятка не выскальзывает из ладони.
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Ножовка по дереву Сибртех «Зубец» 23801 с полотном длиной 350 мм, калеными зубьями с 2D-заточкой и шагом 7 TPI, с 2-компонентной рукояткой, используется для распиливания заготовок из древесины, фанеры и ДСП. Рабочая часть, содержащая 7 зубьев на дюйм, обеспечивает быстрый двусторонний рез. Режущую кромку можно перетачивать при необходимости. Ножовка будет полезна столяру, плотнику и домашнему мастеру.
Преимущества
- Прочность — полотно из пружинной стали 65Mn выдерживает значительные нагрузки.
- Высокий ресурс — зубья прошли закалку до необходимой твердости.
- Антикоррозийная защита — поверхность полотна покрыта лаком.
- Надежная конструкция — рукоятка из ударопрочного пластика прикреплена к полотну 3 винтами.
- Комфортная работа — благодаря резиновым вставкам рукоятка не выскальзывает из ладони.
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